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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/التايمز-فرقة-خاصة-أوكرانية-ترتبط-بالاستخبارات-الأمريكية-1075056312.html
"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية
"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية
أشار تقرير إعلامي بريطاني عن فرقة خاصة أوكرانية تحدد أهدافها عن طريق أقمار صناعية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T06:25+0000
2023-03-23T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشرته "التايمز" البريطانية فإن الحديث هنا عن فرقة خاصة للشرطة، تعمل بشكل وثيق مع المخابرات الأوكرانية.أضاف التقرير أن أغلب مهام الفرقة الخاصة في الوقت الحالي هي إلقاء القنابل وضبط نيران المدفعية.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وبحسب قوله هدف العملية "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/بايدن-يزور-كندا-لمناقشة-دعم-أوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1075053851.html
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أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية

"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية

06:25 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 06:33 GMT 23.03.2023)
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أشار تقرير إعلامي بريطاني عن فرقة خاصة أوكرانية تحدد أهدافها عن طريق أقمار صناعية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية.
بحسب التقرير الذي نشرته "التايمز" البريطانية فإن الحديث هنا عن فرقة خاصة للشرطة، تعمل بشكل وثيق مع المخابرات الأوكرانية.

وتقوم الفرقة باختيار مهامها بنفسها محددة الأهداف المحتملة من خلال أجهزة لوحية مرتبطة بالأقمار الصناعية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بحسب ما أشار التقرير نقلا عن قائد المجموعة.

أضاف التقرير أن أغلب مهام الفرقة الخاصة في الوقت الحالي هي إلقاء القنابل وضبط نيران المدفعية.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
بايدن يزور كندا لمناقشة دعم أوكرانيا والعقوبات ضد روسيا
03:09 GMT
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وبحسب قوله هدف العملية "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
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