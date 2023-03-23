https://sputnikarabic.ae/20230323/التايمز-فرقة-خاصة-أوكرانية-ترتبط-بالاستخبارات-الأمريكية-1075056312.html
"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية
"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية
أشار تقرير إعلامي بريطاني عن فرقة خاصة أوكرانية تحدد أهدافها عن طريق أقمار صناعية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T06:25+0000
2023-03-23T06:25+0000
2023-03-23T06:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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بحسب التقرير الذي نشرته "التايمز" البريطانية فإن الحديث هنا عن فرقة خاصة للشرطة، تعمل بشكل وثيق مع المخابرات الأوكرانية.أضاف التقرير أن أغلب مهام الفرقة الخاصة في الوقت الحالي هي إلقاء القنابل وضبط نيران المدفعية.بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".وبحسب قوله هدف العملية "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/بايدن-يزور-كندا-لمناقشة-دعم-أوكرانيا-والعقوبات-ضد-روسيا-1075053851.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
"التايمز": فرقة خاصة أوكرانية ترتبط بالاستخبارات الأمريكية
06:25 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 06:33 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
أشار تقرير إعلامي بريطاني عن فرقة خاصة أوكرانية تحدد أهدافها عن طريق أقمار صناعية تابعة لوكالة الاستخبارات الأمريكية.
بحسب التقرير الذي نشرته "التايمز" البريطانية فإن الحديث هنا عن فرقة خاصة للشرطة، تعمل بشكل وثيق مع المخابرات الأوكرانية.
وتقوم الفرقة باختيار مهامها بنفسها محددة الأهداف المحتملة من خلال أجهزة لوحية مرتبطة بالأقمار الصناعية لوكالة الاستخبارات الأمريكية، بحسب ما أشار التقرير نقلا عن قائد المجموعة.
أضاف التقرير
أن أغلب مهام الفرقة الخاصة في الوقت الحالي هي إلقاء القنابل وضبط نيران المدفعية.
بدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. ووصف الرئيس فلاديمير بوتين هدفه بـ "حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات".
وبحسب قوله هدف العملية "نزع السلاح من أوكرانيا"، وتقديم جميع مجرمي الحرب المسؤولين عن "جرائم دموية ضد المدنيين" في دونباس إلى العدالة.