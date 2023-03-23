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https://sputnikarabic.ae/20230323/الحكومة-الإثيوبية-تعلن-إنشاء-إدارة-مؤقتة-لمنطقة-تيغراي-1075068844.html
الحكومة الإثيوبية تعلن إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي
الحكومة الإثيوبية تعلن إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي
أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي شمالي البلاد، والتي شهدت خلال العامين الماضيين صراعات بين جبهة تحرير تيغراي والقوات... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T13:13+0000
2023-03-23T13:13+0000
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ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.وأوضح بيان الحكومة الإثيوبية أنه تقرر تعيين مسؤول كبير في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة المؤقتة في الإقليم.وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدة: "تعيين غيتاتشو رضا رئيسا للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي"، وهي الخطوة التي جاءت غداة شطب البرلمان الإثيوبي، أمس الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية بعد حرب أهلية استمرت عامين.يذكر أن الحكومة الإثيوبية أدرجت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في أواخر عام 2020، على قائمة الإرهاب. وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على ترك منازلهم.
https://sputnikarabic.ae/20230321/إثيوبيا-ترفض-بيانا-أمريكيا-بشأن-اتهامها-بارتكاب-جرائم-خطيرة-في-إقليم-تيغراي-1074982836.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار إثيوبيا, العمليات العسكرية في تيغراي, الأخبار

الحكومة الإثيوبية تعلن إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي

13:13 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHIإثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي
إثيوبيون يرفعون الأعلام وهم يرددون شعارات في العاصمة الإثيوبية أديس في 6 سبتمبر/ أيلول 2021، خلال حفل أقيم لدعم الجيش الإثيوبي الذي يقاتل جبهة تحرير تيغراي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / AMANUEL SILESHI
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اليوم الخميس، إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي شمالي البلاد، والتي شهدت خلال العامين الماضيين صراعات بين جبهة تحرير تيغراي والقوات الحكومية.
ونقلت صحيفة "الانتباهة" عن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي، إنه تم إنشاء إدارة مؤقتة لمنطقة تيغراي، فيما يمثل خطوة رئيسية لتنفيذ خطة سلام لإنهاء الحرب هناك.
وأوضح بيان الحكومة الإثيوبية أنه تقرر تعيين مسؤول كبير في جبهة تحرير شعب تيغراي رئيسا للحكومة المؤقتة في الإقليم.
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
إثيوبيا ترفض بيانا أمريكيا بشأن اتهامها بارتكاب "جرائم خطيرة" في إقليم تيغراي
21 مارس, 10:53 GMT
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في تغريدة: "تعيين غيتاتشو رضا رئيسا للإدارة المؤقتة لمنطقة تيغراي"، وهي الخطوة التي جاءت غداة شطب البرلمان الإثيوبي، أمس الأربعاء، اسم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي من قائمة المنظمات الإرهابية بعد حرب أهلية استمرت عامين.
يذكر أن الحكومة الإثيوبية أدرجت الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، في أواخر عام 2020، على قائمة الإرهاب. وانتهى الصراع بتوقيع هدنة في بريتوريا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بعد مقتل عشرات الآلاف وإجبار الملايين على ترك منازلهم.
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