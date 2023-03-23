https://sputnikarabic.ae/20230323/الخارجية-الروسية-تطالب-بمحاكمة-المسؤولين-عن-الهجوم-على-كنيسة-الجثمانية-في-القدس-1075079183.html
الخارجية الروسية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على كنيسة الجثمانية في القدس
الخارجية الروسية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على كنيسة الجثمانية في القدس
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع أن تقدم السلطات الإسرائيلية تقييماً لا لبس فيه لما حدث ضد كنيسة... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:46+0000
2023-03-23T19:46+0000
2023-03-23T19:46+0000
العالم العربي
كنيسة
أخبار فلسطين اليوم
الخارجية الروسية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104209/80/1042098055_0:280:5370:3301_1920x0_80_0_0_afcb0740162341e199f464c8a57156a2.jpg
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "هذه السلوكيات المسيئة لا يمكن إلا أن تسبب قلقاً عميقاً. نلاحظ وجود وتيرة مقلقة في الزيادة الأخيرة لعدد الحوادث المعادية للمسيحيين. في الوقت نفسه، أصبحت الكنائس والمقابر لمختلف الطوائف المسيحية ورجال الدين والرهبان أهدافًا للهجمات. نحن مقتنعون بأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذه الأعمال الإجرامية. ونأمل أن تقدم السلطات الإسرائيلية تقييماً لا لبس فيه لما حدث وتتخذ إجراءات شاملة لتقديم الجناة للعدالة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".وجاء في تعقيب نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، بأن يهوداً متطرفين هاجموا في 19 مارس/آذار، أثناء الخدمة الكنسية الصباحية، كنيسة الجثمانية في القدس وحاول هؤلاء المتطرفين إلحاق الأذى الجسدي برجال الدين وترهيب الزوار والحجاج.ويعتبر هذا الاعتداء الخامس من نوعه الذي تتعرض له أماكن عبادة مسيحية من قبل متطرفين يهود منذ بداية العام الحالي. فقبل ذلك، اقتحم مستوطنون مبنى كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بمدينة القدس، وقاموا بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها وحاولوا إشعال النار فيها.كما تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير صلبان، فضلًا عن تعرض البطريركية الأرمينية لمحاولات اقتحامها، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104209/80/1042098055_299:0:5072:3580_1920x0_80_0_0_d04457dab11aa985b136e4d2c27d4449.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, كنيسة, أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الروسية
العالم العربي, كنيسة, أخبار فلسطين اليوم, الخارجية الروسية
الخارجية الروسية تطالب بمحاكمة المسؤولين عن الهجوم على كنيسة الجثمانية في القدس
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن موسكو تتوقع أن تقدم السلطات الإسرائيلية تقييماً لا لبس فيه لما حدث ضد كنيسة الجثمانية في القدس، وتتخذ إجراءات شاملة لمحاكمة المسؤولين عن الهجوم.
موسكو- سبوتنيك. وقالت زاخاروفا، في تعليق نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة: "هذه السلوكيات المسيئة لا يمكن إلا أن تسبب قلقاً عميقاً. نلاحظ وجود وتيرة مقلقة في الزيادة الأخيرة لعدد الحوادث المعادية للمسيحيين. في الوقت نفسه، أصبحت الكنائس والمقابر لمختلف الطوائف المسيحية ورجال الدين والرهبان أهدافًا للهجمات. نحن مقتنعون بأنه لا يوجد ولا يمكن أن يكون هناك مبرر لمثل هذه الأعمال الإجرامية. ونأمل أن تقدم السلطات الإسرائيلية تقييماً لا لبس فيه لما حدث وتتخذ إجراءات شاملة لتقديم الجناة للعدالة ومنع وقوع مثل هذه الحوادث في المستقبل".
وجاء في تعقيب نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، بأن يهوداً متطرفين هاجموا في 19 مارس/آذار، أثناء الخدمة الكنسية الصباحية، كنيسة الجثمانية في القدس وحاول هؤلاء المتطرفين إلحاق الأذى الجسدي برجال الدين وترهيب الزوار والحجاج.
ووفقًا للوزارة، فإنه في ظل الوضع المتوتر المستجد في منطقة المواجهة الفلسطينية الإسرائيلية على خلفية اقتراب الأعياد المسيحية واليهودية والإسلامية، فإن الوضع حول الأماكن المقدسة يتطلب اهتمامًا خاصًا، مضيفة أنه "في هذا السياق، نؤكد على ضرورة ممارسة ضبط النفس ومراقبة الوضع الراهن الراسخ تاريخياً وعلاقة الاحترام تجاه ممثلي جميع الأديان على الأرض المقدسة، وكذلك إحباط محاولات التحريض على الكراهية بين الأديان، بحزم".
ويعتبر هذا الاعتداء الخامس من نوعه الذي تتعرض له أماكن عبادة مسيحية من قبل متطرفين يهود منذ بداية العام الحالي. فقبل ذلك، اقتحم مستوطنون مبنى كنيسة "حبس المسيح" في البلدة القديمة بمدينة القدس، وقاموا بتكسير وتحطيم بعض محتوياتها وحاولوا إشعال النار فيها.
كما تعرضت مقبرة الكنيسة الأسقفية لاعتداء وتكسير صلبان، فضلًا عن تعرض البطريركية الأرمينية لمحاولات اقتحامها، وكتابة عبارات عنصرية على جدرانها.