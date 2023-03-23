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https://sputnikarabic.ae/20230323/الدفاع-البيلاروسية-تعلن-تشكيل-فوج-صاروخي-جديد-للدفاع-الجوي-1075057745.html
الدفاع البيلاروسية تعلن تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي
الدفاع البيلاروسية تعلن تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي
أعلنت وزارة دفاع جمهورية بيلاروسيا، اليوم الخميس، عن تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T07:52+0000
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مينسك- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة: "تم تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي في بيلاروس، وخلال ذلك تم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء بنية تحتية عسكرية حديثة وقاعدة تدريب تعليمية، وتجهيز أماكن إقامة مريحة للأفراد، بالإضافة إلى قضايا الضمان الاجتماعي للأفراد العسكريين وأفراد أسرهم".ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع فيكتور خرينين، اليوم الخميس، الوحدة العسكرية المشكلة حديثًا في لونينتس (جنوبي بيلاروسيا).يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان قد أعلن، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن الصناعة العسكرية البيلاروسية تكمل تطوير صاروخها الموجه المضاد للطائرات لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي الجديد.وقالت اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية البيلاروسية، سابقًا، إنها تعمل على صاروخ يصل مداه إلى 70 كيلومترا لمنظومة صواريخ "بوك" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ يصل مداه إلى 300 كيلومتر لـراجمات "بولونيز".وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده اختبرت صاروخها الخاص لمجمّع "بوك" المضاد للطائرات.وقال لوكاشينكو خلال حفل مراسم تسليم جوائز الدولة في مينسك: "اختبرنا صاروخ بوك لمجمّعنا المضاد للطائرات. حلّق حيث تم توجيهه وأدى جميع مهامه. بات لديكم (الجيش) سلاح رهيب مضاد للطائرات".وقالت اللجنة الحكومية في بيان: "أجرت شركة الصناعات العسكرية بنجاح اختبارات أولية للصاروخ المحلي الموجه المضاد للطائرات "إم -3189"، الذي تم تطويره لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230301/بيلاروس-تعلن-عن-اعتماد-مفهوم-أمن-المعلومات-لدولة-الاتحاد-مع-روسيا-1074169156.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, ألكسندر لوكاشينكو, أحداث بيلاروسيا
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار بيلاروسيا اليوم, الأخبار, ألكسندر لوكاشينكو, أحداث بيلاروسيا

الدفاع البيلاروسية تعلن تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي

07:52 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov /  / الانتقال إلى بنك الصور منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-400" في الحقل العسكري "كاداموفسكي" في منطقة روستوفسكايا أوبلست، روسيا
 منظومات صواريخ مضادة للطائرات من طراز إس-400 في الحقل العسكري كاداموفسكي في منطقة روستوفسكايا أوبلست، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Sergey Pivovarov /
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أعلنت وزارة دفاع جمهورية بيلاروسيا، اليوم الخميس، عن تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي.
مينسك- سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي للوزارة: "تم تشكيل فوج صاروخي جديد للدفاع الجوي في بيلاروس، وخلال ذلك تم إيلاء اهتمام خاص لإنشاء بنية تحتية عسكرية حديثة وقاعدة تدريب تعليمية، وتجهيز أماكن إقامة مريحة للأفراد، بالإضافة إلى قضايا الضمان الاجتماعي للأفراد العسكريين وأفراد أسرهم".
ومن المقرر أن يزور وزير الدفاع فيكتور خرينين، اليوم الخميس، الوحدة العسكرية المشكلة حديثًا في لونينتس (جنوبي بيلاروسيا).
يذكر أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو كان قد أعلن، في نهاية فبراير/ شباط الماضي، أن الصناعة العسكرية البيلاروسية تكمل تطوير صاروخها الموجه المضاد للطائرات لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي الجديد.
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وقالت اللجنة الحكومية للصناعات العسكرية البيلاروسية، سابقًا، إنها تعمل على صاروخ يصل مداه إلى 70 كيلومترا لمنظومة صواريخ "بوك" المضادة للطائرات، بالإضافة إلى صاروخ يصل مداه إلى 300 كيلومتر لـراجمات "بولونيز".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أن بلاده اختبرت صاروخها الخاص لمجمّع "بوك" المضاد للطائرات.
وقال لوكاشينكو خلال حفل مراسم تسليم جوائز الدولة في مينسك: "اختبرنا صاروخ بوك لمجمّعنا المضاد للطائرات. حلّق حيث تم توجيهه وأدى جميع مهامه. بات لديكم (الجيش) سلاح رهيب مضاد للطائرات".
وقالت اللجنة الحكومية في بيان: "أجرت شركة الصناعات العسكرية بنجاح اختبارات أولية للصاروخ المحلي الموجه المضاد للطائرات "إم -3189"، الذي تم تطويره لنظام الدفاع الجوي البيلاروسي.
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