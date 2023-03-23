https://sputnikarabic.ae/20230323/الرئيس-الفنلندي-يوقع-وثائق-الانضمام-إلى-حلف-الناتو-1075067610.html
الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو
الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو
وقّع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، قوانين بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال اجتماع لحكومة البلاد. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T12:41+0000
2023-03-23T12:41+0000
2023-03-23T12:41+0000
العالم
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انضمام
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وجاء في بيان الحكومة الفنلندية أن الرئيس وقع، اليوم الخميس، على "اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي وبدء نفاذها، والاتفاق المتعلق بمركز منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين، والالتزام تجاه الاتفاقات المذكورة أعلاه".ودعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وجاء في بيان مكتوب من قبل مساعد رئيس الأركان للأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي. تتوقع واشنطن إنجازا سريعا لهذه العملية وتدعو تركيا إلى المصادقة على وجه السرعة على بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف.وتابع البيان: "علاوة على ذلك، ندعو المجر إلى استكمال عملية التصديق لكل من فنلندا والسويد دون تأخير".في 15 مارس/ آذار الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول الدعم المحتمل لعضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، إن أنقرة تعتزم "الوفاء بوعدها".
https://sputnikarabic.ae/20230317/واشنطن-تدعو-المجر-وتركيا-لتسريع-قرار-انضمام-فنلندا-والسويد-إلى-الناتو-1074865985.html
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العالم, الناتو, فلندا, انضمام
العالم, الناتو, فلندا, انضمام
الرئيس الفنلندي يوقع وثائق الانضمام إلى حلف الناتو
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وقّع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، قوانين بشأن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي خلال اجتماع لحكومة البلاد.
وجاء في بيان الحكومة الفنلندية أن الرئيس وقع، اليوم الخميس، على "اقتراح الحكومة للموافقة على معاهدة شمال الأطلسي وبدء نفاذها، والاتفاق المتعلق بمركز منظمة حلف شمال الأطلسي والممثلين الوطنيين والموظفين الدوليين، والالتزام تجاه الاتفاقات المذكورة أعلاه".
ودعت الولايات المتحدة الأمريكية السلطات في المجر وتركيا إلى الموافقة بأسرع ما يمكن على انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجاء في بيان مكتوب من قبل مساعد رئيس الأركان للأمن القومي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ترحب بإعلان الرئيس رجب طيب أردوغان إرسال البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي. تتوقع واشنطن إنجازا سريعا لهذه العملية وتدعو تركيا إلى المصادقة على وجه السرعة على بروتوكولات انضمام السويد إلى الحلف.
وتابع البيان: "علاوة على ذلك، ندعو المجر إلى استكمال عملية التصديق لكل من فنلندا والسويد دون تأخير".
في 15 مارس/ آذار الجاري، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ردا على سؤال حول الدعم المحتمل لعضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي، إن أنقرة تعتزم "الوفاء بوعدها".