https://sputnikarabic.ae/20230323/السيسي-والسوداني-يبحثان-تعزيز-التعاون-بين-مصر-والعراق-في-مختلف-المجالات-1075072602.html
السيسي والسوداني يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات
السيسي والسوداني يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، بحثا خلالها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T14:24+0000
2023-03-23T14:24+0000
2023-03-23T14:24+0000
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وحسب بيان الرئاسة المصرية، تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان، مؤكدين على الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.وخلال الاتصال، ناقش الجانبان عدداً من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.من جانبه، أكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, رمضان 2023, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, العراق, أخبار العراق اليوم, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, رمضان 2023, الأخبار
السيسي والسوداني يبحثان تعزيز التعاون بين مصر والعراق في مختلف المجالات
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء العراق محمد شياع السوداني، بحثا خلالها تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين إلى آفاق أرحب.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، تبادل الجانبان التهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان
، مؤكدين على الروابط الأخوية الوثيقة والتاريخية التي تجمع بين مصر والعراق.
وخلال الاتصال، ناقش الجانبان عدداً من القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى الجهود المصرية العراقية لتعزيز أطر التعاون الثلاثي مع الأردن.
من جانبه، أكد الرئيس المصري دعم بلاده "الثابت" لأمن واستقرار العراق
، وحرصه على تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات.
وبدوره، شدد السوداني على حرص العراق على دفع أطر التعاون الثنائي مع مصر
، وكذلك تقديره الدور المصري الحيوي في تعزيز آليات العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة.