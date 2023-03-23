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الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة
الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة
تعرضت الفلبين لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد نحو أسبوع من الهزة الأرضية السابقة التي ضربت البلاد. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T07:53+0000
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جاء ذلك في بيان للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من جزيرة "دالوبيري"، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع الفلبين على حزام النار بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تتقاطع فيها الصفائح التكتونية، وهو ما يتسبب في تعرضها لنشاط بركاني وزلزالي بصورة متكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230102/51-قتيلا-في-الفلبين-جراء-الفيضانات-والانهيارات-الأرضية-1071854231.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفلبين
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفلبين

الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة

07:53 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.03.2023)
© AP Photo / Bureau of Fire Protectionفي هذه الصورة التي قدمها مكتب الحماية من الحرائق، يقوم رجال الإنقاذ بفحص جدار منزل مدمر بعد أن ضرب زلزال قوي سانتياغو بمقاطعة إيلوكوس سور بالفلبين يوم الأربعاء 27 يوليو 2022. ضرب زلزال قوي شمال الفلبين، مما تسبب في بعض الأضرار ودفع الناس إلى الفرار من المباني في العاصمة.
في هذه الصورة التي قدمها مكتب الحماية من الحرائق، يقوم رجال الإنقاذ بفحص جدار منزل مدمر بعد أن ضرب زلزال قوي سانتياغو بمقاطعة إيلوكوس سور بالفلبين يوم الأربعاء 27 يوليو 2022. ضرب زلزال قوي شمال الفلبين، مما تسبب في بعض الأضرار ودفع الناس إلى الفرار من المباني في العاصمة. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Bureau of Fire Protection
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تعرضت الفلبين لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد نحو أسبوع من الهزة الأرضية السابقة التي ضربت البلاد.
جاء ذلك في بيان للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.
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ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من جزيرة "دالوبيري"، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.
ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع الفلبين على حزام النار بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تتقاطع فيها الصفائح التكتونية، وهو ما يتسبب في تعرضها لنشاط بركاني وزلزالي بصورة متكررة.
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