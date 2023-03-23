https://sputnikarabic.ae/20230323/الفلبين-تتعرض-لهزة-أرضية-قوتها-56-درجة-1075058516.html
الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة
الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة
تعرضت الفلبين لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد نحو أسبوع من الهزة الأرضية السابقة التي ضربت البلاد. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T07:53+0000
2023-03-23T07:53+0000
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جاء ذلك في بيان للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال وقع على بعد 17 كيلومترا من جزيرة "دالوبيري"، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.وتقع الفلبين على حزام النار بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تتقاطع فيها الصفائح التكتونية، وهو ما يتسبب في تعرضها لنشاط بركاني وزلزالي بصورة متكررة.
https://sputnikarabic.ae/20230102/51-قتيلا-في-الفلبين-جراء-الفيضانات-والانهيارات-الأرضية-1071854231.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفلبين
العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, الفلبين
الفلبين تتعرض لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة
07:53 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 07:55 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
تعرضت الفلبين لهزة أرضية قوتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، وذلك بعد نحو أسبوع من الهزة الأرضية السابقة التي ضربت البلاد.
جاء ذلك في بيان للمعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء القطرية "قنا"، اليوم الخميس.
ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال
وقع على بعد 17 كيلومترا من جزيرة "دالوبيري"، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 15 كيلومترا.
ولم تصدر تقارير بشأن وجود خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.
وتقع الفلبين
على حزام النار بالمحيط الهادئ، وهو منطقة تتقاطع فيها الصفائح التكتونية، وهو ما يتسبب في تعرضها لنشاط بركاني وزلزالي بصورة متكررة.