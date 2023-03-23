https://sputnikarabic.ae/20230323/القوة-العسكرية-لروسيا-والصين-في-2023-1075067228.html
القوة العسكرية لروسيا والصين في 2023
القوة العسكرية لروسيا والصين في 2023
يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 145 جيشا في العالم لهذا العام، 2023، ويقدر عدد جنود الجيشين بـ... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T12:11+0000
2023-03-23T12:11+0000
2023-03-23T12:11+0000
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يمتلك الجيشان معا أكثر من 7 آلاف طائرة حربية ونحو 18 ألف دبابة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، إضافة إلى نحو 1400 وحدة بحرية بينها عشرات الغواصات النووية والتقليدية.
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انفوجرافيك, инфографика
القوة العسكرية لروسيا والصين في 2023
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يصنف الجيش الروسي في المرتبة الثانية عالميا بينما يصنف الجيش الصيني في المرتبة الثالثة بين أضخم 145 جيشا في العالم لهذا العام، 2023، ويقدر عدد جنود الجيشين بـ 4.4 مليون جندي.
يمتلك الجيشان معا أكثر من 7 آلاف طائرة حربية ونحو 18 ألف دبابة، حسبما تشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي، إضافة إلى نحو 1400 وحدة بحرية بينها عشرات الغواصات النووية والتقليدية.