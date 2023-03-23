https://sputnikarabic.ae/20230323/الكنيست-يصادق-على-قانون-يمنع-عزل-نتنياهو-1075056574.html

الكنيست يصادق على قانون يمنع عزل نتنياهو

الكنيست يصادق على قانون يمنع عزل نتنياهو

صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الخميس، على قانون من شأنه منع عزل رئيس الحكومة من منصبه، ليحصن بذلك رئيس الحكومة الإسرائيلية الحالي بنيامين نتنياهو. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T06:40+0000

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أفادت وكالة "سوا" بأن الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي صادقت بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع "قانون أساس: الحكومة"، الذي يمنع عزل رئيس حكومة من منصبه، والإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه.وأوضحت الوزارة أن المصادقة على القانون تمت بأغلبية 61 من أعضاء الكنيست، فيما عارضه 47 عضوا، وتغيب عن جلسة المصادقة عضوا الكنيست عن حزب "الليكود"، دافيد بيتان، ودافيد أمسالم، كما تغيب عن الجلسة عضو الكنيست عن "شاس موشي" أبوطبول.وكان رئيس الائتلاف، أوفير كاتس، من حزب "الليكود"، قد تقدم بمشروع القانون الذي ينص على منع المستشارة القضائية للحكومة من الإعلان عن تعذر رئيس الحكومة عن القيام بمهامه، وتنحيته من منصبه.يشتمل تعديل هذا القانون على أن إعلان التعذر يكون فقط في حالة عدم قدرة رئيس الحكومة جسديا أو نفسيا على القيام بمهامه، وفي هذه الحالة، يتعين على رئيس الحكومة نفسه الإعلان عن تعذره أو من خلال تصويت في الحكومة وتأييد 75% من الوزراء للتعذر.يشار إلى أنه إذا عارض رئيس الحكومة التصويت حول ذلك في الحكومة، ينقل الحسم إلى الهيئة العامة في الكنيست، حيث يجب أن يؤيد التعذر 90 عضو كنيست.ولا يحق للمحكمة العليا، وفقا للتعديل، النظر في التماس يطالب بالإعلان عن التعذر أو المصادقة عليه، هذا على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف - ميارا، قد أعربت عن معارضتها لمنع المحكمة من القيام برقابة قضائية في هذا الشأن.

https://sputnikarabic.ae/20230322/بعد-المصادقة-على-إلغائه-في-الكنيست-الإسرائيلي-هل-يعرقل-قانون-فك-الارتباط-جهود-التهدئة؟-1075043280.html

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