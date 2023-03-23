https://sputnikarabic.ae/20230323/المجلس-الانتقالي-يؤكد-رغبته-في-تقسيم-اليمن-ويعلن-موقفه-من-محادثات-السعودية-وأنصار-الله-1075077852.html

"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"

"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"

قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إنه لن يكون ملزماً بأي اتفاق بين السعودية وجماعة "أنصار الله" يمس الأمور المتعلقة بالجنوب. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T18:57+0000

2023-03-23T18:57+0000

2023-03-23T19:03+0000

أخبار اليمن الأن

العالم العربي

أنصار الله

السعودية

قوات التحالف العربي

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104580/24/1045802498_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_34d32df45df6d5d8a085c95ab2870075.jpg

وأضاف المجلس لشبكة "سي إن إن"، أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق "سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد".وأشار إلى أن "الرياض قد عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات".لكنه في نفس الوقت، أكد المجلس أنه يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية.وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أعلن نهاية فبراير/شباط الماضي، ترحيبه بالمحادثات الجارية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفا فيه.وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.

https://sputnikarabic.ae/20230315/اليمن-قيادي-في-الانتقالي-لـسبوتنيك-لن-نسمح-بتنفيذ-أي-مشاريع-تتعارض-مع-قضية-الجنوب-1074790194.html

السعودية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي, الأخبار