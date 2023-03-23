https://sputnikarabic.ae/20230323/المجلس-الانتقالي-يؤكد-رغبته-في-تقسيم-اليمن-ويعلن-موقفه-من-محادثات-السعودية-وأنصار-الله-1075077852.html
"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"
"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"
قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إنه لن يكون ملزماً بأي اتفاق بين السعودية وجماعة "أنصار الله" يمس الأمور المتعلقة بالجنوب. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T18:57+0000
2023-03-23T18:57+0000
2023-03-23T19:03+0000
أخبار اليمن الأن
العالم العربي
أنصار الله
السعودية
قوات التحالف العربي
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104580/24/1045802498_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_34d32df45df6d5d8a085c95ab2870075.jpg
وأضاف المجلس لشبكة "سي إن إن"، أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق "سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد".وأشار إلى أن "الرياض قد عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات".لكنه في نفس الوقت، أكد المجلس أنه يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية.وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أعلن نهاية فبراير/شباط الماضي، ترحيبه بالمحادثات الجارية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفا فيه.وتسيطر جماعة أنصار الله اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20230315/اليمن-قيادي-في-الانتقالي-لـسبوتنيك-لن-نسمح-بتنفيذ-أي-مشاريع-تتعارض-مع-قضية-الجنوب-1074790194.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104580/24/1045802498_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_8c453759856ad9dc4b378acec5635b46.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي, الأخبار
أخبار اليمن الأن, العالم العربي, أنصار الله, السعودية, قوات التحالف العربي, الأخبار
"الانتقالي الجنوبي" يؤكد رغبته في تقسيم اليمن ويعلن موقفه من محادثات السعودية و"أنصار الله"
18:57 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 19:03 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
قال المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، إنه لن يكون ملزماً بأي اتفاق بين السعودية وجماعة "أنصار الله" يمس الأمور المتعلقة بالجنوب.
وأضاف
المجلس لشبكة "سي إن إن"، أنه لن يلتزم بهذا الاتفاق "سواء من الناحية الإدارية أو الأمنية أو في الأمور المتعلقة بمشاركة الموارد".
وأشار إلى أن "الرياض قد عزلت جميع أصحاب المصلحة المعنيين من هذه المحادثات".
لكنه في نفس الوقت، أكد المجلس أنه يدعم المفاوضات إذا اقتصرت على تمديد الهدنة ولم تتناول إلا المخاوف الأمنية السعودية.
وفيما يخص طرح العديد من السيناريوهات حول الشكل الذي قد تبدو عليه اليمن بعد الحرب، أوضح المجلس أنه "يريد عودة اليمن إلى الوضع الذي كانت عليه قبل عام 1990 عندما تم تقسيم البلاد إلى شمال اليمن وجنوب اليمن".
وكان رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، قد أعلن نهاية فبراير/شباط الماضي، ترحيبه بالمحادثات الجارية بين السعودية وجماعة "أنصار الله" بوساطة سلطنة عُمان، مؤكداً أن أي اتفاق لإنهاء الصراع في اليمن سيكون بين الطرفين اليمنيين ولن تكون المملكة طرفا فيه.
وتسيطر جماعة أنصار الله
اليمنية منذ أيلول/سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمال اليمن، بينها العاصمة صنعاء.
وأطلق التحالف العسكري العربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/مارس 2015، عمليات عسكرية، دعما للجيش اليمني، لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وتسببت العمليات العسكرية والقصف المتبادل، بمقتل وإصابة مئات الآلاف من العسكريين والمدنيين، ونزوح السكان، وانتشار الأوبئة والأمراض؛ فضلا عن تدمير هائل في البنية التحتية للبلاد.