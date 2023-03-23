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https://sputnikarabic.ae/20230323/بوتين-يبحث-مع-سلطان-عمان-توسيع-التعاون-الاقتصادي-والمشاريع-المشتركة-1075061726.html
بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة
بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسيع التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
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روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "كما تبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".
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روسيا
روسيا

بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة

09:41 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Aleksander Druzhinin /  / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية
الرئيس فلاديمير بوتين يجري مكالمة هاتفية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسيع التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وجاء في بيان الكرملين: "كما تبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".
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