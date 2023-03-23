https://sputnikarabic.ae/20230323/بوتين-يبحث-مع-سلطان-عمان-توسيع-التعاون-الاقتصادي-والمشاريع-المشتركة-1075061726.html
بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة
بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسيع التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T09:41+0000
2023-03-23T09:41+0000
2023-03-23T09:49+0000
روسيا
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وجاء في بيان الكرملين: "كما تبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
بوتين يبحث مع سلطان عمان توسيع التعاون الاقتصادي والمشاريع المشتركة
09:41 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 09:49 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، مع سلطان عمان، هيثم بن طارق، توسيع التعاون الاقتصادي وتنفيذ المشاريع المشتركة بما فيها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وجاء في بيان الكرملين: "كما تبادل رؤساء الدول وجهات النظر حول الوضع في منطقة الشرق الأوسط. وهنأ الرئيس الروسي آل سعيد والشعب العماني على بداية شهر رمضان المبارك للمسلمين".