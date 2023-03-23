https://sputnikarabic.ae/20230323/بومبيو-إدارة-بايدن-ترتكب-خطأ-استراتيجيا-سيعرض-بلادنا-للخطر-1075058695.html

بومبيو: إدارة بايدن ترتكب خطأ استراتيجيا يعرض بلادنا للخطر

بومبيو: إدارة بايدن ترتكب خطأ استراتيجيا يعرض بلادنا للخطر

صرح وزير الخارجية السابق، مايك بومبيو، أن إدارة الرئيس جو بايدن ارتكبت خطأ استراتيجيا. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T08:14+0000

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أضاف بومبيو في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" أن إدارة بايدن ارتكبت خطأ استراتيجيًا بالسماح لروسيا والصين بالتلاقي.وأشار إلى أن كل محاولات السلطات الأمريكية لجعل زيارة الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى موسكو تافهة، أصبحت "خطأ استراتيجيًا فادحًا". وقال بومبيو:وقال وزير الخارجية السابق: "الشراكة الاقتصادية بين هذين البلدين مهمة، وستؤثر على الولايات المتحدة والوظائف في جميع أنحاء بلادنا، ويجب أن نكون مستعدين للرد".ووصل الرئيس الصيني إلى روسيا، يوم الاثنين، في زيارة لثلاثة أيام، وهي أول زيارة خارجية له بعد إعادة انتخابه لولاية رئاسية ثالثة.

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