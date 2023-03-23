https://sputnikarabic.ae/20230323/توتر-العلاقات-الدبلوماسية-بين-بولونيا-وبيلاروسيا-على-خلفية-شبكة-تجسس-1075072086.html

توتر العلاقات الدبلوماسية بين بولونيا وبيلاروسيا على خلفية "شبكة تجسس"

توتر العلاقات الدبلوماسية بين بولونيا وبيلاروسيا على خلفية "شبكة تجسس"

نشرت إذاعة "آر إم إف" بيانًا، نقلا عن مصادر لم تسمها، ذكرت فيه أنه تم استدعاء القائم بأعمال سفارة بيلاروسيا في بولندا ألكسندر تشيسنوفسكي إلى وزارة الخارجية... 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T14:12+0000

2023-03-23T14:12+0000

2023-03-23T14:14+0000

العالم

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وجاء في البيان: "تم استدعاء القائم بأعمال سفارة بيلاروس في وارسو إلى مقر وزارة الخارجية البولندية".وبحسب الراديو، فإن الاتصال مرتبط بـ"التصفية المزعومة في بلادنا لشبكة تجسس تعمل بأوامر من الروس".وفي وقت سابق، أعلنوا في وارسو عن اعتقال تسعة أجانب بتهمة التعاون مع المخابرات الروسية المزعومة والتحضير لعمليات تخريب.وقال وزير الداخلية والإدارة البولندي، الوزير المنسق للخدمات الخاصة، ماريوس كامينسكي: "إن المعتقلين أجانب من الحدود الشرقية، ستة منهم وضعوا رهن الاعتقال المؤقت". وزُعم أن المشتبه بهم نفذوا أنشطة استخبارية ضد بولندا وخططوا لأعمال تخريب نيابةً عن المخابرات الروسية المفترضة.وأوضحت وسائل الإعلام البيلاروسية في وقت لاحق، أن ثلاثة من مواطني بيلاروسيا اعتُقلوا في بولندا للاشتباه في قيامهم بالتجسس.قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، يوم الأربعاء: "إن بولندا احتجزت مواطنين بيلاروس للاشتباه بقيامهم بالتجسس لصالح روسيا الاتحادية من أجل أن تبادلهم في وقتٍ لاحق".قالت وزارة الخارجية البيلاروسية، اليوم الخميس: "إن دبلوماسيين بيلاروس طلبوا من وارسو السماح بوصول ممثلي القنصلية إلى مواطني الجمهورية المحتجزين في بولندا.

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