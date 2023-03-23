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https://sputnikarabic.ae/20230323/جهاز-الأمن-الأرميني-يتسلم-13-مركبة-خفيفة-من-البنتاغون-1075070255.html
جهاز الأمن الأرميني يتسلم 13 مركبة خفيفة من البنتاغون
جهاز الأمن الأرميني يتسلم 13 مركبة خفيفة من البنتاغون
أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت لجهاز الأمن القومي الأرميني 13 سيارة جيب ضمن مبادرة "نشر الأمن" التي تهدف إلى... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T13:59+0000
2023-03-23T13:59+0000
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سبوتنيك. وأوضحت الحكومة الأرمينية في بيان لها: "قبول 13 مركبة خدمات خفيفة وقطع غيار لها مقدمة كهدية من مكتب الحد من المخاطر التابع لوزارة الدفاع الأمريكية ضمن مبادرة نشر الأمن، على أن يتم تخصيص تلك الممتلكات إلى جهاز الأمن القومي".يشار إلى أن نقل المركبات سيسمح لقوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني بأداء المهام المحددة أمامهم بشكل أكثر كفاءة.وفي 20 فبراير/ شباط، ناقش وزير الدفاع الأرميني، سورين بابيكيان، ورئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية جيمس هورش التعاون العسكري خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبو ظبي.رحب وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، الشهر الماضي، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يلزم أذربيجان باتخاذ تدابير، لضمان حركة المرور على طول ممر لاتشين، الذي يربط إقليم قره باغ بأرمينيا.وكتب الوزير الأرميني على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية، بأن تتخذ أذربيجان جميع التدابير لإنهاء حصارها، وضمان حركة الأفراد والمركبات والبضائع دون عوائق، عبر ممر لاتشين.
https://sputnikarabic.ae/20230316/علييف-وأردوغان-يبحثان-مفاوضات-السلام-بين-أرمينيا-وأذربيجان-1074797462.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أرمينيا, أذربيجان, الأخبار

جهاز الأمن الأرميني يتسلم 13 مركبة خفيفة من البنتاغون

13:59 GMT 23.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورالوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021
الوضع في أرمينيا - احتجاجات ضد رئيس الوزراء نيكولاي باشينيان في يريفان، 25 فبراير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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أعلنت الحكومة الأرمينية، اليوم الخميس، أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) قدمت لجهاز الأمن القومي الأرميني 13 سيارة جيب ضمن مبادرة "نشر الأمن" التي تهدف إلى وقف تهريب أسلحة الدمار الشامل.
سبوتنيك. وأوضحت الحكومة الأرمينية في بيان لها: "قبول 13 مركبة خدمات خفيفة وقطع غيار لها مقدمة كهدية من مكتب الحد من المخاطر التابع لوزارة الدفاع الأمريكية ضمن مبادرة نشر الأمن، على أن يتم تخصيص تلك الممتلكات إلى جهاز الأمن القومي".
يشار إلى أن نقل المركبات سيسمح لقوات الحدود التابعة لجهاز الأمن الوطني الأرميني بأداء المهام المحددة أمامهم بشكل أكثر كفاءة.
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وفي 20 فبراير/ شباط، ناقش وزير الدفاع الأرميني، سورين بابيكيان، ورئيس وكالة التعاون الأمني الدفاعي الأمريكية جيمس هورش التعاون العسكري خلال معرض ومؤتمر الدفاع الدولي آيدكس 2023 في أبو ظبي.
رحب وزير الخارجية الأرميني، أرارات ميرزويان، الشهر الماضي، بقرار محكمة العدل الدولية، الذي يلزم أذربيجان باتخاذ تدابير، لضمان حركة المرور على طول ممر لاتشين، الذي يربط إقليم قره باغ بأرمينيا.
وكتب الوزير الأرميني على حسابه في "تويتر": "نرحب بقرار محكمة العدل الدولية، بأن تتخذ أذربيجان جميع التدابير لإنهاء حصارها، وضمان حركة الأفراد والمركبات والبضائع دون عوائق، عبر ممر لاتشين.
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