https://sputnikarabic.ae/20230323/خبير-عسكري-التحول-القادم-على-مستوى-الميدان-سيكون-لمصلحة-الجيش-الروس-1075074230.html
خبير عسكري: التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروس
خبير عسكري: التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروس
نناقش في هذه الحلقة: واشنطن تعتبر أن قذائف اليورانيوم المنضب "شائعة" وتستخدم منذ عقود... ولافروف يؤكد أن استخدامها في أوكرانيا تصعيد كبير؛ العسكريون المتقاعدون... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T15:16+0000
2023-03-23T15:16+0000
2023-03-23T15:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
حصاد الأسبوع
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التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروس
التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروس
تعتزم بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضَّب وهو ما قللت واشنطن من خطورته، معتبرة أنه نوع شائع من الذخائر ويتم استخدامه منذ عقود، بينما اعتبرت موسكو أن استخدامه هو بمثابة خطوة نحو زيادة التصعيد الكبير وربما قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.حول هذا الموضوع ، قال لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير العسكري والاستراتيجي، عمر معربوني:الفرا: أسسنا مكتبا نسائيا للسوريات في موسكو ولدينا قضية محقةتم تأسيس مكتب نسائي سوري في العاصمة الروسية موسكو برئاسة أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرا، برعاية الجالية وتحت مظلة السفارة السورية.وخلال حديث خاص لـ"سبوتنيك"، تحدثت الدكتورة الفرا عن هذا المكتب قائلة:التفاصيل في الملف الصوتي...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
حصاد الأسبوع, аудио
خبير عسكري: التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروس
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نناقش في هذه الحلقة: واشنطن تعتبر أن قذائف اليورانيوم المنضب "شائعة" وتستخدم منذ عقود... ولافروف يؤكد أن استخدامها في أوكرانيا تصعيد كبير؛ العسكريون المتقاعدون يخرجون في تظاهرة حاشدة في بيروت ووقوع مواجهات مع قوى الأمن؛ تأسيس مكتب نسائي سوري في موسكو.
تعتزم بريطانيا تزويد أوكرانيا بقذائف اليورانيوم المنضَّب وهو ما قللت واشنطن من خطورته، معتبرة أنه نوع شائع من الذخائر ويتم استخدامه منذ عقود، بينما اعتبرت موسكو أن استخدامه هو بمثابة خطوة نحو زيادة التصعيد الكبير وربما قد يؤدي إلى نشوب حرب نووية.
حول هذا الموضوع ، قال لـ "حصاد الأسبوع"، الخبير العسكري والاستراتيجي، عمر معربوني:
"أعتبر القرار البريطاني يائسا وبائسا معا لأنه يأتي بعد سلسلة من الإخفاقات التي يعيشها الجيش الأوكراني وطبعا القيادة البريطانية كما الامريكية تدركان معا أن التحول القادم على مستوى الميدان سيكون لمصلحة الجيش الروسي وروسيا، وانطلاقا من ذلك جاء هذا القرار في محاولة للضغط النفسي والميداني على موسكو إن خطورة هذا السلاح ليست خطورة عسكرية أكثر مما هي خطورة بيئية صحية وتجربة يوغسلافيا والعراق تشهد على ذلك".
الفرا: أسسنا مكتبا نسائيا للسوريات في موسكو ولدينا قضية محقة
تم تأسيس مكتب نسائي سوري في العاصمة الروسية موسكو برئاسة أستاذة العلوم السياسية في جامعة موسكو الدكتورة ثريا الفرا، برعاية الجالية وتحت مظلة السفارة السورية.
وخلال حديث خاص لـ"سبوتنيك"، تحدثت الدكتورة الفرا عن هذا المكتب قائلة:
"يضم المكتب حوالي 40 امرأة سورية من المثقفات، لأن المرأة السورية حاليا تشكل أكثر من نصف المجتمع بسبب الظروف التي مرت بها بلدنا، وفقدت الزوج والأبناء وأصبح الاعتماد على السيدة، ونحن نحاول تمثيل كفاح المرأة السورية التي أعتبرها حارس الوطن إن كان في الداخل أو بالغربة، ولدينا رؤية لإيجاد صوت عالي وقوي يمثلها على الساحة الروسية، وأيضا الاتصال بالداخل من خلال نشاط المرأة في روسيا، والتواصل مع الجاليات العربية الأخرى، نحن نحمل قضية كبيرة وهامة، هي قضية سوريا والظلم الذي وقع عليها، وأيضا نسعى لرفع العقوبات عنها، إضافة إلى التواصل مع منظمات نسائية روسية عربية وأوروبية، وكذلك ربط الجيل الناشئ بعادات وتقاليد وطنه الأم، وسنقوم بتنظيم معارض ثقافية".
التفاصيل في الملف الصوتي...