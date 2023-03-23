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https://sputnikarabic.ae/20230323/خبير-يوضح-سبب-ارتفاع-نسبة-حوادث-الفضاء-في-العالم-1075061114.html
خبير يوضح سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم
خبير يوضح سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم
أوضح رئيس معهد سياسة الفضاء الروسي، إيفان مويسيف، سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T09:28+0000
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ففي لقاء مع "سبوتنيك" قال مويسيف، إن عمليات الإطلاق غير الناجحة، المشابهة لتلك التي حدثت مع صاروخ "Terran-1"، زادت مؤخرًا في العالم بسبب ظهور شركات جديدة تعتمد على مواد رخيصة في صناعة صواريخ خفيفة ولا تقوم باختبارات أولية قبل الإطلاق.في الوقت نفسه، أشار إلى أن التقنيات المضافة المستخدمة في إنشاء "Terran-1" واعدة جدًا في تكنولوجيا الفضاء وتمكن من تقليل تكلفة الصاروخ.
https://sputnikarabic.ae/20230309/وكالات-الفضاء-تعمل-على-إنشاء-توقيت-خاص-بالقمر--1074517359.html
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علوم, منوعات, حصري
علوم, منوعات, حصري

خبير يوضح سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم

09:28 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNAانطلاق الصاروخ "فالكون - 9" إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة "ناسا" وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي
انطلاق الصاروخ فالكون - 9 إلى محطة الفضاء الدولية من مركز كينيدي للفضاء التابع لوكالة ناسا وعلى متنه طاقم يضم رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / CHANDAN KHANNA
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أوضح رئيس معهد سياسة الفضاء الروسي، إيفان مويسيف، سبب ارتفاع نسبة حوادث الفضاء في العالم.
ففي لقاء مع "سبوتنيك" قال مويسيف، إن عمليات الإطلاق غير الناجحة، المشابهة لتلك التي حدثت مع صاروخ "Terran-1"، زادت مؤخرًا في العالم بسبب ظهور شركات جديدة تعتمد على مواد رخيصة في صناعة صواريخ خفيفة ولا تقوم باختبارات أولية قبل الإطلاق.

أضاف مويسيف: "في الآونة الأخيرة، زاد عدد الحوادث في العالم على وجه التحديد بسبب حقيقة أن لاعبين جدد يأتون، ومؤسسات جديدة لديها خبرة قليلة. ومن ناحية أخرى، فإنهم يصنعون صواريخ خفيفة بشكل أساسي، ومن الأسهل والأرخص اقتصاديا عدم بناء منصات خاصة للاختبارات الأرضية طويلة الأجل، بل العمل بشكل صحيح بعملية النقل، ومحاولة الإطلاق".

قمر صناعي - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2023
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وكالات الفضاء تعمل على إنشاء توقيت خاص بالقمر
9 مارس, 14:11 GMT
في الوقت نفسه، أشار إلى أن التقنيات المضافة المستخدمة في إنشاء "Terran-1" واعدة جدًا في تكنولوجيا الفضاء وتمكن من تقليل تكلفة الصاروخ.
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