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لافروف: السلوك الأمريكي حيال التحقيق بشأن "التيار الشمالي" مشحون بالذعر
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https://sputnikarabic.ae/20230323/دروس-في-السعادة-أسعد-بلد-في-العالم-يقدم-عرضا-مغريا-1075062661.html
"دروس في السعادة"... أسعد بلد في العالم يقدم عرضا مغريا
"دروس في السعادة"... أسعد بلد في العالم يقدم عرضا مغريا
صنفت فنلندا للعام السادس على التوالي كأسعد بلد في العالم، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2023. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
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يقيس التقرير، الذي نشرته شبكة "حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة وكتبه فريق من الخبراء المستقلين، عوامل مثل متوسط الدخل والصحة العقلية والبدنية.وبعد نجاح فنلندا في الحصول على المرتبة الأولى قدم موقع Visit Finland، فرصة لعشرة أشخاص للسفر إلى البلاد وتعلم كيف تكون سعيدا مثل الفنلنديين، بحسب ما نشره موقع businessinsider.وتم فتح باب التقديم لغاية 2 أبريل، حيث يطلب من الراغبيين إرسال Reel أو TikTok، يقولون فيه شيئا "يجعلهم يشعرون وكأنهم فنلنديون سراً". وسيتم أيضا تصوير المشاركين أثناء الرحلة وسيتم استخدام اللقطات في المواد الترويجية الخاصة بـ Visit Finland.تقول هيلي غيمينيز، المديرة الأولى لمنظمة الأعمال الفنلندية الحكومية، إن السعادة الفنلندية "تأتي من الارتباط الوثيق بالطبيعة وأسلوب الحياة الواقعي - إنها ليست حالة غامضة"، ووفقا لها، إنها "مهارة يمكن تعلمها".
https://sputnikarabic.ae/20190320/سر-أسعد-بلد-العالم-فنلندا-1039874686.html
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منوعات, العالم
منوعات, العالم

"دروس في السعادة"... أسعد بلد في العالم يقدم عرضا مغريا

10:13 GMT 23.03.2023
© Fotolia / Alessandro Rizzolliفنلندا
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Fotolia / Alessandro Rizzolli
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صنفت فنلندا للعام السادس على التوالي كأسعد بلد في العالم، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2023.
يقيس التقرير، الذي نشرته شبكة "حلول التنمية المستدامة" التابعة للأمم المتحدة وكتبه فريق من الخبراء المستقلين، عوامل مثل متوسط الدخل والصحة العقلية والبدنية.
وبعد نجاح فنلندا في الحصول على المرتبة الأولى قدم موقع Visit Finland، فرصة لعشرة أشخاص للسفر إلى البلاد وتعلم كيف تكون سعيدا مثل الفنلنديين، بحسب ما نشره موقع businessinsider.

وسيقوم الموقع بتأمين "دروس السعادة" في فنلندا على مدار 4 أيام في شهر يونيو/ حزيران في منتجع Kuru الفاخر في منطقة البحيرات بفنلندا، كما وسيتم تغطية جميع نفقات السفر والإقامة والتي تشمل غرفة خاصة، واستخدام ساونا خاصة ومنتجع صحي، وجميع المرافق الأساسية الأخرى.

وتم فتح باب التقديم لغاية 2 أبريل، حيث يطلب من الراغبيين إرسال Reel أو TikTok، يقولون فيه شيئا "يجعلهم يشعرون وكأنهم فنلنديون سراً". وسيتم أيضا تصوير المشاركين أثناء الرحلة وسيتم استخدام اللقطات في المواد الترويجية الخاصة بـ Visit Finland.
فنلندا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2019
الكشف عن "سر" أسعد بلد في العالم
20 مارس 2019, 05:30 GMT
تقول هيلي غيمينيز، المديرة الأولى لمنظمة الأعمال الفنلندية الحكومية، إن السعادة الفنلندية "تأتي من الارتباط الوثيق بالطبيعة وأسلوب الحياة الواقعي - إنها ليست حالة غامضة"، ووفقا لها، إنها "مهارة يمكن تعلمها".
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