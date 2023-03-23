https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيسة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-عواقب-التخلف-عن-السداد-1075057462.html
رئيسة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب التخلف عن السداد
رئيسة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب التخلف عن السداد
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الأربعاء، من عواقب التخلف عن السداد المحتمل في البلاد. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T07:22+0000
2023-03-23T07:22+0000
2023-03-23T07:22+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
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قالت الوزيرة إن "أي تقصير محتمل في الولايات المتحدة سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في الولايات المتحدة والدولار كعملة احتياطية".وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" (SVB)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.وفي السياق نفسه، يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك المتوسطة الحجم، بعد انهيار ثلاثة مصارف الأسبوع الماضي.ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات "وول ستريت".
https://sputnikarabic.ae/20230314/ترامب-إغلاق-بنكين-كبيرين-أمريكيين-علامة-سيئة-لاقتصاد-الولايات-المتحدة-1074710578.html
الولايات المتحدة الأمريكية
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اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
رئيسة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب التخلف عن السداد
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حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الأربعاء، من عواقب التخلف عن السداد المحتمل في البلاد.
قالت الوزيرة إن "أي تقصير محتمل في الولايات المتحدة سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في الولايات المتحدة والدولار كعملة احتياطية".
وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس: "سيؤدي هذا إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها أكثر الدول أمانًا (اقتصاديًا)، وكذلك في عملتنا الاحتياطية، مما سيؤدي إلى أضرار اقتصادية لا تصدق".
وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس
"بنك سيليكون فالي" (SVB)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.
وفي السياق نفسه، يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك المتوسطة الحجم، بعد انهيار ثلاثة مصارف الأسبوع الماضي.
ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي
قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات "وول ستريت".