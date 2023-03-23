عربي
https://sputnikarabic.ae/20230323/رئيسة-الخزانة-الأمريكية-تحذر-من-عواقب-التخلف-عن-السداد-1075057462.html
رئيسة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب التخلف عن السداد
رئيسة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب التخلف عن السداد
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الأربعاء، من عواقب التخلف عن السداد المحتمل في البلاد. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T07:22+0000
2023-03-23T07:22+0000
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_cfbaa6b8e9c6df35d533aea45b2624dc.jpg
قالت الوزيرة إن "أي تقصير محتمل في الولايات المتحدة سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في الولايات المتحدة والدولار كعملة احتياطية".وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" (SVB)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.وفي السياق نفسه، يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك المتوسطة الحجم، بعد انهيار ثلاثة مصارف الأسبوع الماضي.ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات "وول ستريت".
https://sputnikarabic.ae/20230314/ترامب-إغلاق-بنكين-كبيرين-أمريكيين-علامة-سيئة-لاقتصاد-الولايات-المتحدة-1074710578.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102434/42/1024344297_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_27665a01210d005fce9899bc8acab7af.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية

رئيسة الخزانة الأمريكية تحذر من عواقب التخلف عن السداد

07:22 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova /  / الانتقال إلى بنك الصورالدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Natalia Seliverstova /
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
حذرت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، يوم الأربعاء، من عواقب التخلف عن السداد المحتمل في البلاد.
قالت الوزيرة إن "أي تقصير محتمل في الولايات المتحدة سيؤدي إلى فقدان الثقة من جانب الشركاء الدوليين في الولايات المتحدة والدولار كعملة احتياطية".

وقالت يلين خلال جلسة استماع في الكونغرس: "سيؤدي هذا إلى فقدان الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها أكثر الدول أمانًا (اقتصاديًا)، وكذلك في عملتنا الاحتياطية، مما سيؤدي إلى أضرار اقتصادية لا تصدق".

وفتحت وزارة العدل الأمريكية تحقيقاً في قضية إفلاس "بنك سيليكون فالي" (SVB)، يستهدف خصوصًا مبيعات الأسهم الأخيرة من جانب عدد من قادة المصرف، وفق ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية.
الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
ترامب: إغلاق بنكين كبيرين أمريكيين "علامة سيئة" لاقتصاد الولايات المتحدة
14 مارس, 09:23 GMT
وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية التي تشرف على الأسواق المالية SEC، أطلقت هذا التحقيق.
وفي السياق نفسه، يدرس مجلس الاحتياطي الفيدرالي تغيير شكل رقابته على البنوك المتوسطة الحجم، بعد انهيار ثلاثة مصارف الأسبوع الماضي.
ويبحث المنظمون في البنك المركزي الأمريكي قواعد يمكن أن ترفع رأس المال والسيولة لمستويات قريبة من القيود التي تواجهها أكبر شركات "وول ستريت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала