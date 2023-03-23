https://sputnikarabic.ae/20230323/روسيا-تثني-على-دور-جنوب-أفريقيا-في-تنظيم-قمة-بريكس-1075064973.html
روسيا تثني على دور جنوب أفريقيا في تنظيم قمة "بريكس"
روسيا تثني على دور جنوب أفريقيا في تنظيم قمة "بريكس"
أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 23 مارس/آذار، أن روسيا واثقة من أن جنوب أفريقيا ستكون قادرة على توفير الجو المناسب لعمل الوفود... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:29+0000
2023-03-23T11:29+0000
2023-03-23T11:29+0000
مجموعة بريكس
روسيا
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وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نحن على ثقة من أن جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة ستعقد القمة المقرر عقدها، في أغسطس، على أعلى مستوى تنظيمي وستوفر الفرصة للعمل الفعال والهادف لوفود جميع شركاء بريكس ضمن جميع المستويات".وبحسب قولها، فإن جميع تصرفات المحكمة الجنائية الدولية "فيما يتعلق ببلدنا باطلة وغير قانونية"، مضيفةً: "أما بالنسبة للعالم الخارجي، ووفقا للقانون الدولي، يتمتع مسؤولو الدولة بالحصانة، بينما كبارالمسؤولين فيتمتعون بالحصانة المطلقة".أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس/آذار، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي أمرًا غير مقبول، وأي من قراراتها لاغٍ وباطل من وجهة نظر القانون. ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف المحكمة الجنائية الدولية بأنها عجز قانوني دولي لم تفعل أي شيء مهم منذ إنشائها.لا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.
https://sputnikarabic.ae/20230320/الصين-عن-مذكرة-اعتقال-بحق-بوتين-ندعو-المحكمة-الجنائية-الدولية-لتفادي-المعايير-الازدواجية-1074939523.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
مجموعة بريكس, روسيا
روسيا تثني على دور جنوب أفريقيا في تنظيم قمة "بريكس"
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أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس 23 مارس/آذار، أن روسيا واثقة من أن جنوب أفريقيا ستكون قادرة على توفير الجو المناسب لعمل الوفود من جميع المستويات على الرغم من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت زاخاروفا في إفادة صحفية: "نحن على ثقة من أن جمهورية جنوب أفريقيا الصديقة ستعقد القمة المقرر عقدها، في أغسطس، على أعلى مستوى تنظيمي وستوفر الفرصة للعمل الفعال والهادف لوفود جميع شركاء بريكس ضمن جميع المستويات".
وبحسب قولها، فإن جميع تصرفات المحكمة الجنائية الدولية "فيما يتعلق ببلدنا باطلة وغير قانونية"، مضيفةً: "أما بالنسبة للعالم الخارجي، ووفقا للقانون الدولي، يتمتع مسؤولو الدولة بالحصانة، بينما كبارالمسؤولين فيتمتعون بالحصانة المطلقة".
أصدرت الدائرة التمهيدية في المحكمة الجنائية الدولية، التي لا تعترف روسيا بولايتها القضائية، في 17 مارس/آذار، مذكرة "اعتقال" بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
وبحسب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف، فإن إثارة قضية المحكمة الجنائية الدولية بشأن "اعتقال" الرئيس الروسي أمرًا غير مقبول، وأي من قراراتها لاغٍ وباطل من وجهة نظر القانون. ووصف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف المحكمة الجنائية الدولية بأنها عجز قانوني دولي لم تفعل أي شيء مهم منذ إنشائها.
لا تعترف الدول التي يعيش فيها أكثر من نصف سكان العالم باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، من بينها روسيا وأذربيجان وبيلاروسيا ومصر والهند وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والصين والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا.