https://sputnikarabic.ae/20230323/سبوتنيك-تكشف-ما-حدث-بين-ميقاتي-والعسكريين-المتقاعدين-1075065819.html

جنرال لبناني يكشف لـ"سبوتنيك" ما حدث بين ميقاتي والعسكريين المتقاعدين

جنرال لبناني يكشف لـ"سبوتنيك" ما حدث بين ميقاتي والعسكريين المتقاعدين

حمل ممثلون عن آلاف العسكريين المتقاعدين في الجيش اللبناني والقوى الأمنية، برئاسة العميد المتقاعد الجنرال جورج نادر، العديد من المطالب المحقة إلى رئيس حكومة... 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T11:49+0000

2023-03-23T11:49+0000

2023-03-23T12:08+0000

العالم العربي

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وذلك بعد أن نظموا تظاهرة حاشدة في ساحة رياض الصلح في بيروت، وذلك احتجاجا على تدهور أوضاعهم المعيشية و"تآكل رواتبهم" مع انهيار الليرة اللبنانية أمام الدولار وسط تواجد أمني وعسكري كثيف.وأضاف نادر: "نحن عسكريو الأمن الداخلي محرومون تماما من الطبابة العسكرية، نحن اليوم رواتبنا أكلت لأن أغلب عسكريينا لديهم كرامة ولا يطلبون، يجوعون في بيوتهم ورواتبهم لا تكفيهم، أما كبار السن الذين تجاوزت أعمارهم 70 سنة ولا يستطيعون العمل فرواتبهم ضئيلة جدا يعني رواتبنا تساوي فقط 4% من قيمتها الأصلية.وعن اللقاء الذي جمعه بميقاتي، تابع نادر: "لقد قابلنا رئيس الحكومة، ليس لديه شيئا يعد به سوى الكلام غير المسؤول وغير الدقيق، وليس لديه أي شيء بين يديه يستطيع أن يعدنا به، هو يقول لا يوجد مال يعني رئيس السلطة التنفيذية "ينق" أي بالبكاء والطلب فبدلا من أن نشتكي له صار هو الذي يشتكي لنا، لذلك نحن عارفون أنه لا يملك القدرة على فعل أي شيء لذلك سنعطي المجال لاجتماع مجلس الوزراء وإلا نحن مستمرون في التصعيد".وأوضح نادر: "نحن الآن في أسوأ وضع شهده لبنان منذ الحرب العالمية الأولى ورئيس الحكومة هو أحد الرموز الفاسدة في هذه السلطة وهو الذي ساهم بشكل مباشر وغير مباشر بإفقار خزينة الدولة، أليس هو شخصيا الذي أخذ أرض ثكنة بـ 35 مليون دولار وهو الذي يملك المباني وسط بيروت ويؤجرها للدولة وهو صاحب المليارات، التي أخذها من أمام الناس وهو المسيطر على البريد كله في الدولة؟"وعن الخيارات التي بقيت أمامهم، تابع نادر: "السيد المسيح قال لا يجوز أن تأخذ رقعة من ثوب جديد وتضعها على الثوب القديم لأن الرقعة تأكل بالثوب كله فالثوب صار قديم غير صالح ويجب أن نلبس ثوبا جديدا... إن هذه السلطة التي أفقرت هذا الشعب ليست هي السلطة المخولة بإعادة إنتاج الاقتصاد من جديد، فهذه سلطة يجب أن ترحل ونحن سنحتج في الشوارع وليس لدينا إلا الشارع الآن، هم يتكلون على الاتفاق الإيراني السعودي لإنتاج رئيس جمهورية في لبنان، أنا لم أر ولم أسمع في حياتي مثل ذلك، ولا يوجد هكذا في أي بلد في العالم فهذا هو الثوب القديم الذي تحدث عنه السيد المسيح ونحن نحكي عنه أيضا".

https://sputnikarabic.ae/20230322/لبنانالعسكريون-المتقاعدون-يخرجون-في-تظاهرة-حاشدة-ووقوع-مواجهات-مع-قوى-الأمن-1075051758.html

https://sputnikarabic.ae/20230322/مفتي-لبنان-أصبحنا-في-المراحل-الأخيرة-من-الانهيار-إما-انتخاب-رئيس-جمهورية-أو-الفوضى-1075040961.html

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