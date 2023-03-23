https://sputnikarabic.ae/20230323/سلطات-زابوروجيه-انفجار-عبوة-ناسفة-في-ميليتوبول-يسفر-عن-إصابة-ضابط-شرطة-1075056469.html
سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة
سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة
أعلنت سلطات مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحة أن شرطيا أصيب بجراح بالغة نتيجة الانفجار. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T06:48+0000
2023-03-23T06:48+0000
2023-03-23T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت إدارة المدينة عبر قناتها في تليغرام: "صباح اليوم عند الساعة 7.30 صباحًا، وقع انفجار في مدينة ميليتوبول نتج عنه وفقا للمعلومات إصابة ضابط شرطة".وأضافت أنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية، لافتة إلى عدم وجود خسائر بشرية ومادية أخرى في مكان الانفجار.وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مصدر-لـسبوتنيك-احتجاز-سيارة-مع-مجموعة-تخريبية-داخلها-في-مدينة-ميليتوبول-1075049198.html
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روسيا
سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة
06:48 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
أعلنت سلطات مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحة أن شرطيا أصيب بجراح بالغة نتيجة الانفجار.
وأوضحت إدارة المدينة عبر قناتها في تليغرام: "صباح اليوم عند الساعة 7.30 صباحًا، وقع انفجار في مدينة ميليتوبول نتج عنه وفقا للمعلومات إصابة ضابط شرطة".
وأضافت أنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية، لافتة إلى عدم وجود خسائر بشرية ومادية أخرى في مكان الانفجار.
وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية
الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.