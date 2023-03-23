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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/سلطات-زابوروجيه-انفجار-عبوة-ناسفة-في-ميليتوبول-يسفر-عن-إصابة-ضابط-شرطة-1075056469.html
سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة
سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة
أعلنت سلطات مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحة أن شرطيا أصيب بجراح بالغة نتيجة الانفجار. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T06:48+0000
2023-03-23T06:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأوضحت إدارة المدينة عبر قناتها في تليغرام: "صباح اليوم عند الساعة 7.30 صباحًا، وقع انفجار في مدينة ميليتوبول نتج عنه وفقا للمعلومات إصابة ضابط شرطة".وأضافت أنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية، لافتة إلى عدم وجود خسائر بشرية ومادية أخرى في مكان الانفجار.وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
https://sputnikarabic.ae/20230322/مصدر-لـسبوتنيك-احتجاز-سيارة-مع-مجموعة-تخريبية-داخلها-في-مدينة-ميليتوبول-1075049198.html
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سلطات زابوروجيه: انفجار عبوة ناسفة في ميليتوبول يسفر عن إصابة ضابط شرطة

06:48 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 06:49 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Dmitry Makeev / الانتقال إلى بنك الصورالحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Dmitry Makeev
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أعلنت سلطات مدينة ميليتوبول في مقاطعة زابوروجيه، صباح اليوم الخميس، عن انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع، موضحة أن شرطيا أصيب بجراح بالغة نتيجة الانفجار.
وأوضحت إدارة المدينة عبر قناتها في تليغرام: "صباح اليوم عند الساعة 7.30 صباحًا، وقع انفجار في مدينة ميليتوبول نتج عنه وفقا للمعلومات إصابة ضابط شرطة".
وأضافت أنه تم نقل الشرطي إلى المستشفى، حيث يتلقى الرعاية الطبية، لافتة إلى عدم وجود خسائر بشرية ومادية أخرى في مكان الانفجار.
الحياة في مدينة ميليتوبول تعود إلى طبيعتها بعد انتهاء المهام القتالية في إطار العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرنيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مصدر لـ"سبوتنيك": احتجاز سيارة مع مجموعة تخريبية داخلها في مدينة ميليتوبول
أمس, 19:01 GMT
وتستمر القوات الأوكرانية بقصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
وتواصل روسيا منذ 24 شباط/ فبراير العام الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا لحماية السكان الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة 8 سنوات في دونباس.
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