https://sputnikarabic.ae/20230323/سوريا-مطار-حلب-الدولي-يعود-للخدمة-بعد-إصلاح-أضرار-الضربة-الإسرائيلية-1075074831.html
سوريا... مطار حلب الدولي يعود للخدمة بعد إصلاح أضرار الضربة الإسرائيلية
سوريا... مطار حلب الدولي يعود للخدمة بعد إصلاح أضرار الضربة الإسرائيلية
أعلنت وزارة النقل السورية، أن حركة الملاحة الجوية في مطار حلب الدولي ستستأنف صباح غد الجمعة. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T16:16+0000
2023-03-23T16:16+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، ذكرت الوزارة في بيان أنه سيتم استئناف حركة النقل الجوي عبر المطار، اعتباراً من الساعة الـ 8 صباحا يوم الجمعة.وأضافت أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر أمس الأربعاء.كما دعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة.يذكر أنه حوالي الساعة 3:55 من فجر أمس الأربعاء نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ مستهدفة محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية فيه أدى لخروجه عن الخدمة.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.يشار إلى أن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون، الشهر الماضي، بغارات إسرائيلية على دمشق.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.
https://sputnikarabic.ae/20230322/التلفزيون-السوري-توقف-مطار-حلب-عن-الخدمة-جراء-الدمار-الناجم-عن-الغارات-الإسرائيلية-1075022029.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار سوريا اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, أخبار إسرائيل اليوم
سوريا... مطار حلب الدولي يعود للخدمة بعد إصلاح أضرار الضربة الإسرائيلية
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أعلنت وزارة النقل السورية، أن حركة الملاحة الجوية في مطار حلب الدولي ستستأنف صباح غد الجمعة.
وحسب وكالة الأنباء السورية، ذكرت
الوزارة في بيان أنه سيتم استئناف حركة النقل الجوي عبر المطار، اعتباراً من الساعة الـ 8 صباحا يوم الجمعة.
وأضافت أنه تم إصلاح الأضرار الناجمة عن العدوان الإسرائيلي الذي استهدف مطار حلب الدولي فجر أمس الأربعاء.
كما دعت الوزارة النواقل الجوية المشغّلة عبر المطار لإعادة برمجة رحلاتها القادمة والمغادرة.
يذكر أنه حوالي الساعة 3:55 من فجر أمس الأربعاء نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ مستهدفة محيط مطار حلب الدولي
، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية فيه أدى لخروجه عن الخدمة.
وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل
التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.
يشار إلى أن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون، الشهر الماضي، بغارات إسرائيلية على دمشق.
وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.