https://sputnikarabic.ae/20230323/صندوق-النقد-لبنان-فشل-في-تطبيق-الإصلاحات-ووضعه-خطير-للغاية-1075076506.html
صندوق النقد: لبنان فشل في تطبيق الإصلاحات ووضعه خطير للغاية
صندوق النقد: لبنان فشل في تطبيق الإصلاحات ووضعه خطير للغاية
قال صندوق النقد الدولي، إن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T17:24+0000
2023-03-23T17:24+0000
2023-03-23T17:24+0000
لبنان
أخبار لبنان
اقتصاد
صندوق النقد الدولي
الأخبار
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073792077_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_aaa82d90392169768e5cb6f8d51e3faa.jpg
جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريغو، في مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الخميس.وأضاف ريغو أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.كما حث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.وتابع: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.وكان مصرف لبنان قد اتخذ منذ أيام إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.وذكرت تقارير أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.وأوضحت التقارير، أن ذلك ساهم خلال ساعات في تراجع سعر صرف الدولار من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام.ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/احتجاجات-وقطع-للطرقات-في-لبنان-بسبب-انهيار-الليرة-اللبنانية-وتدهور-الأوضاع-الاقتصادية-1075001379.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/14/1073792077_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a062a126b205192900b25d253f454968.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
صندوق النقد: لبنان فشل في تطبيق الإصلاحات ووضعه خطير للغاية
تابعنا عبر
قال صندوق النقد الدولي، إن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريغو، في مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الخميس.
وأضاف ريغو أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.
كما حث الحكومة اللبنانية
على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وتابع: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.
وكان مصرف لبنان قد اتخذ منذ أيام إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.
وذكرت تقارير أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.
وأوضحت التقارير، أن ذلك ساهم خلال ساعات في تراجع سعر صرف الدولار
من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام.
ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات
التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.