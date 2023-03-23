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https://sputnikarabic.ae/20230323/صندوق-النقد-لبنان-فشل-في-تطبيق-الإصلاحات-ووضعه-خطير-للغاية-1075076506.html
صندوق النقد: لبنان فشل في تطبيق الإصلاحات ووضعه خطير للغاية
صندوق النقد: لبنان فشل في تطبيق الإصلاحات ووضعه خطير للغاية
قال صندوق النقد الدولي، إن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T17:24+0000
2023-03-23T17:24+0000
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جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريغو، في مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الخميس.وأضاف ريغو أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.كما حث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.وتابع: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.وكان مصرف لبنان قد اتخذ منذ أيام إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.وذكرت تقارير أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.وأوضحت التقارير، أن ذلك ساهم خلال ساعات في تراجع سعر صرف الدولار من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام.ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230321/احتجاجات-وقطع-للطرقات-في-لبنان-بسبب-انهيار-الليرة-اللبنانية-وتدهور-الأوضاع-الاقتصادية-1075001379.html
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لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, الأخبار, العالم العربي

صندوق النقد: لبنان فشل في تطبيق الإصلاحات ووضعه خطير للغاية

17:24 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Abed.K Bayتظاهرة أمام البرلمان في بيروت "لبنان على حافة الارتطام الفعلي وندق ناقوس الخطر"
تظاهرة أمام البرلمان في بيروت لبنان على حافة الارتطام الفعلي وندق ناقوس الخطر - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Abed.K Bay
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قال صندوق النقد الدولي، إن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس بعثة الصندوق، إرنستو ريغو، في مؤتمر صحفي في بيروت، اليوم الخميس.
وأضاف ريغو أن على السلطات تسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.
كما حث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وتابع: "كنا نتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.
متظاهرون يشعلون الإطارات أمام المدخل الرئيسي لمصرف لبنان ويرشقونه بالحجارة، احتجاجًا على التدهور الكبير لليرة اللبنانية أمام الدولار - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
احتجاجات وقطع للطرقات في لبنان بسبب انهيار الليرة اللبنانية وتدهور الأوضاع الاقتصادية
21 مارس, 17:25 GMT
وكان مصرف لبنان قد اتخذ منذ أيام إجراء جديدا لدعم العملة الوطنية شمل عملية بيع مفتوحة للدولار مقابل 90 ألف ليرة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد أوضاعا اقتصادية صعبة.
وذكرت تقارير أن الهدف من تدخل مصرف لبنان هو المحافظة على قيمة الودائع والحد من ارتفاع سعر صرف الليرة في السوق الموازية.
وأوضحت التقارير، أن ذلك ساهم خلال ساعات في تراجع سعر صرف الدولار من 143 ألف ليرة إلى 105 آلاف، لافتة في الوقت نفسه إلى أنه لن يتمكن من السيطرة على سوق صرف الدولار سوى بضعة أيام.
ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
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