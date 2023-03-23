https://sputnikarabic.ae/20230323/علماء-يؤكدون-رصد-الجسيمات-الشبحية-داخل-أكبرمسرع-جسيمات-في-العالم-1075063410.html
علماء يؤكدون رصد "الجسيمات الشبحية" داخل أكبر"مسرع جسيمات" في العالم
علماء يؤكدون رصد "الجسيمات الشبحية" داخل أكبر"مسرع جسيمات" في العالم
أكد علماء وجود "الجسيمات الشبحية" التي تم رصدها لأول مرة عام 2021، داخل أكبر مسرّع للجسيمات في العالم. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T11:04+0000
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جاء ذلك وفقًا لتقرير نشره موقع "لايف ساينس" الأمريكي، الأربعاء، أشار فيه إلى أن تلك الجسيمات الشبحية هي جسيمات عالية الطاقة ولا تتفاعل مع جسيمات أخرى إلا في حالات نادرة.ويقول العلماء إن هذه الجسيمات يمكن أن تسهم في الكشف عن بعض أسرار تحول النجوم الكبرى.يقع أكبر مسرّع للجسيمات في العالم بالقرب من مدينة جنيف في سويسرا، ويتبع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.وبحسب الموقع، فإن الجسيمات الشبحية ذات كتلة صفرية وليس لها شحنة كهربائية تقريبًا.وتنتج الجسيمات الشبحية من الأشعة الكونية والانحلال الإشعاعي، كما تنتج من مسرعات الجسيمات والمفاعلات النووية الموجودة على الأرض.ويرى العلماء أن الاكتشافات الجديدة يمكن أن تسهم في التعرف على كيفية انفجار النجوم ودورها في إنتاج جسيمات فضائية أخرى.
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منوعات, الأخبار, أخبار العالم الآن
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علماء يؤكدون رصد "الجسيمات الشبحية" داخل أكبر"مسرع جسيمات" في العالم
11:04 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 11:14 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
أكد علماء وجود "الجسيمات الشبحية" التي تم رصدها لأول مرة عام 2021، داخل أكبر مسرّع للجسيمات في العالم.
جاء ذلك وفقًا لتقرير نشره موقع
"لايف ساينس" الأمريكي، الأربعاء، أشار فيه إلى أن تلك الجسيمات الشبحية هي جسيمات عالية الطاقة ولا تتفاعل مع جسيمات أخرى إلا في حالات نادرة.
ويقول العلماء إن هذه الجسيمات يمكن أن تسهم في الكشف عن بعض أسرار تحول النجوم الكبرى
.
يقع أكبر مسرّع للجسيمات في العالم بالقرب من مدينة جنيف في سويسرا، ويتبع المنظمة الأوروبية للأبحاث النووية.
وبحسب الموقع، فإن الجسيمات الشبحية ذات كتلة صفرية وليس لها شحنة كهربائية
تقريبًا.
وتنتج الجسيمات الشبحية من الأشعة الكونية والانحلال الإشعاعي، كما تنتج من مسرعات الجسيمات والمفاعلات النووية الموجودة على الأرض.
ويرى العلماء أن الاكتشافات الجديدة يمكن أن تسهم في التعرف على كيفية انفجار النجوم ودورها في إنتاج جسيمات فضائية
أخرى.