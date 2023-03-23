https://sputnikarabic.ae/20230323/غزاة-العراق-هل-اعترفوا-بذنوبهم-وندموا-على-ما-فعلوا-1075078677.html
غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟
غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟
مرّ 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، الذي بدأ في 20 مارس/آذار عام 2003، بهدف إسقاط النظام العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين، والسيطرة على الأسلحة... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:39+0000
2023-03-23T19:39+0000
2023-03-23T19:41+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
انفوجرافيك
العراق
أخبار العراق اليوم
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وبعد الغزو، تبين أن هذه الأسلحة النووية غير موجودة، ولم يتم العثور عليها، وهو ما أثار كثيرا من الانتقادات اللاحقة، كما اختلف في شأنها "مهندسوها"، بين من اعتبرها خطأ، لم يكن له تبرير دولي أو أخلاقي، ومن ظل على موقفه ودافع عن قراره بتأييدها.
العراق
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟
19:39 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 19:41 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
مرّ 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، الذي بدأ في 20 مارس/آذار عام 2003، بهدف إسقاط النظام العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين، والسيطرة على الأسلحة النووية التي زعم الغرب أنه يمتلكها.
وبعد الغزو، تبين أن هذه الأسلحة النووية غير موجودة، ولم يتم العثور عليها، وهو ما أثار كثيرا من الانتقادات اللاحقة، كما اختلف في شأنها "مهندسوها"، بين من اعتبرها خطأ، لم يكن له تبرير دولي أو أخلاقي، ومن ظل على موقفه ودافع عن قراره بتأييدها.