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- سبوتنيك عربي, 1920
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
بدأ قصف العراق جوا في 19 مارس2003، وغزوه برا في 20 مارس. واستمرت الحملة لأكثر من شهر، بما في ذلك 26 يوما من العمليات القتالية الكبرى، التي قامت بها قوة مشتركة من القوات الأمريكية والبريطانية والأسترالية والبولندية. وفي 1 مايو2003، أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) نهاية العمليات القتالية الكبرى.
https://sputnikarabic.ae/20230323/غزاة-العراق-هل-اعترفوا-بذنوبهم-وندموا-على-ما-فعلوا-1075078677.html
غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟
غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟
مرّ 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، الذي بدأ في 20 مارس/آذار عام 2003، بهدف إسقاط النظام العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين، والسيطرة على الأسلحة... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:39+0000
2023-03-23T19:41+0000
الغزو الأمريكي للعراق عام 2003
انفوجرافيك
العراق
أخبار العراق اليوم
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وبعد الغزو، تبين أن هذه الأسلحة النووية غير موجودة، ولم يتم العثور عليها، وهو ما أثار كثيرا من الانتقادات اللاحقة، كما اختلف في شأنها "مهندسوها"، بين من اعتبرها خطأ، لم يكن له تبرير دولي أو أخلاقي، ومن ظل على موقفه ودافع عن قراره بتأييدها.
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انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, инфографика

غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟

19:39 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 19:41 GMT 23.03.2023)
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مرّ 20 عاما على الغزو الأمريكي للعراق، الذي بدأ في 20 مارس/آذار عام 2003، بهدف إسقاط النظام العراقي بقيادة الرئيس الراحل صدام حسين، والسيطرة على الأسلحة النووية التي زعم الغرب أنه يمتلكها.
غزاة العراق... هل اعترفوا بذنوبهم وندموا على ما فعلوا؟ - سبوتنيك عربي
وبعد الغزو، تبين أن هذه الأسلحة النووية غير موجودة، ولم يتم العثور عليها، وهو ما أثار كثيرا من الانتقادات اللاحقة، كما اختلف في شأنها "مهندسوها"، بين من اعتبرها خطأ، لم يكن له تبرير دولي أو أخلاقي، ومن ظل على موقفه ودافع عن قراره بتأييدها.
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