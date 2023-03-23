https://sputnikarabic.ae/20230323/فوربس-توضح-كيف-تفوقت-روسيا-على-الغرب-1075056973.html
"فوربس" توضح كيف تفوقت روسيا على الغرب
"فوربس" توضح كيف تفوقت روسيا على الغرب
أوضح تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية كيف تفوقت روسيا على الدول الغربية في ظل العقوبات المفروضة. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T07:01+0000
2023-03-23T07:01+0000
2023-03-23T07:01+0000
اقتصاد
روسيا
العالم
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تحدث التقرير عن أن البنوك الروسية أظهرت مرونة أكثر من نظرائها الغربيين الذين يواجهون أزمة، بحسب ما كتب كينيث رابوزا مؤلف التقرير.وبحسب الكاتب سبب استقرار النظام المصرفي الروسي في العمل طويل الأمد لبنك روسيا المركزي برئاسة إلفيرا نابيولينا، مشيرا إلى أن البنك المركزي أزال "الروابط الضعيفة" في القطاع المصرفي ومقدما بالتالي تعزيز المركز المالي لروسيا.مشيرا إلى أن انخفاض سعر الروبل كان لفترة محدودة ليرتفع الروبل لاحقا، قائلا: "في هذا الوضع، يخبرني السوق أن شخصا ما في روسيا فعل شيئا صحيحا".في وقت سابق، أغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا بنك "وادي السيليكون"، أحد أكبر عشرين بنكًا تجاريًا في الولايات المتحدة. كان هذا أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.
https://sputnikarabic.ae/20221230/الروبل-ينهي-عام-2022-مرتفعا-رغم-أسوأ-موجة-تقلبات-منذ-24-عاما-1071774942.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
اقتصاد, روسيا, العالم
"فوربس" توضح كيف تفوقت روسيا على الغرب
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أوضح تقرير نشرته مجلة "فوربس" الأمريكية كيف تفوقت روسيا على الدول الغربية في ظل العقوبات المفروضة.
تحدث التقرير عن أن البنوك الروسية أظهرت مرونة أكثر من نظرائها الغربيين الذين يواجهون أزمة، بحسب ما كتب كينيث رابوزا مؤلف التقرير.
قال رابوزا: "الأزمة المصرفية الروسية لم تحدث - على عكس الأحداث الأخيرة مع بنك Silicon Valley في الولايات المتحدة وCredit Suisse في سويسرا. عزز الروبل من مكانته، ولا توجد طوابير من الأشخاص الذين يحاولون أخذ أموالهم على عجل".
وبحسب الكاتب
سبب استقرار النظام المصرفي الروسي في العمل طويل الأمد لبنك روسيا المركزي برئاسة إلفيرا نابيولينا، مشيرا إلى أن البنك المركزي أزال "الروابط الضعيفة" في القطاع المصرفي ومقدما بالتالي تعزيز المركز المالي لروسيا.
30 ديسمبر 2022, 17:30 GMT
مشيرا إلى أن انخفاض سعر الروبل كان لفترة محدودة ليرتفع الروبل لاحقا، قائلا: "في هذا الوضع، يخبرني السوق أن شخصا ما في روسيا فعل شيئا صحيحا".
في وقت سابق، أغلق المنظمون في ولاية كاليفورنيا بنك "وادي السيليكون"، أحد أكبر عشرين بنكًا تجاريًا في الولايات المتحدة. كان هذا أكبر فشل مصرفي في الولايات المتحدة منذ الأزمة المالية عام 2008.