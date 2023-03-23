https://sputnikarabic.ae/20230323/لجنة-العلاقات-الخارجية-بالبرلمان-التركي-تصادق-على-عضوية-فنلندا-في-الناتو-1075073271.html
لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصادق على عضوية فنلندا في "الناتو"
لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصادق على عضوية فنلندا في "الناتو"
صادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، اليوم الخميس، على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو). 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T14:44+0000
2023-03-23T14:44+0000
2023-03-23T14:44+0000
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وذكرت وكالة "الأناضول"، أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي صادقت على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.يشار إلى أن الموافقة النهائية لا تزال تحتاج إلى مصادقة الجلسة العامة للبرلمان.وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الوثائق اللازمة لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).وجرت مراسم التوقيع، خلال جلسة للحكومة؛ حيث وقع نينيستو على مقترح الحكومة، للتصديق على انضمام البلاد إلى حلف الناتو، ووثائق أخرى تتعلق بالتزامات فنلندا تجاه الحلف.وتقدمت فنلندا والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، في 17 أيار/مايو 2022، على خلفية التطورات بعد العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس.وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، من قبل دولتين فقط من أصل 30، وهما هنغاريا وتركيا.ومؤخرا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إرسال البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي.
https://sputnikarabic.ae/20230317/أردوغان-يعلن-موافقة-تركيا-على-عضوية-فنلندا-في-الناتو-ويحدد-شروطه-للسويد-1074865768.html
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أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
أخبار تركيا اليوم, فنلندا, السويد, الناتو, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي تصادق على عضوية فنلندا في "الناتو"
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صادقت لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي، اليوم الخميس، على عضوية فنلندا في حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وذكرت وكالة "الأناضول"، أن لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان التركي صادقت على مشروع قانون عضوية فنلندا في الناتو.
يشار إلى أن الموافقة النهائية لا تزال تحتاج إلى مصادقة الجلسة العامة للبرلمان.
وفي وقت سابق اليوم، وقع الرئيس الفنلندي، سولي نينيستو، الوثائق اللازمة لانضمام بلاده إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وجرت مراسم التوقيع، خلال جلسة للحكومة؛ حيث وقع نينيستو على مقترح الحكومة، للتصديق على انضمام البلاد إلى حلف الناتو، ووثائق أخرى تتعلق بالتزامات فنلندا تجاه الحلف.
وتقدمت فنلندا
والسويد بطلب للحصول على عضوية الناتو، في 17 أيار/مايو 2022، على خلفية التطورات بعد العملية الروسية الخاصة في إقليم دونباس.
وحتى الآن، لم يتم التصديق على طلبات السويد وفنلندا للانضمام إلى الناتو، من قبل دولتين فقط من أصل 30، وهما هنغاريا وتركيا.
ومؤخرا أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
إرسال البروتوكولات الخاصة بانضمام فنلندا للناتو إلى البرلمان التركي.