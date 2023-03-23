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https://sputnikarabic.ae/20230323/محتجون-يغلقون-الطرقات-المؤدية-إلى-مطار-شارل-ديغول-في-باريس-1075063250.html
محتجون يغلقون الطرقات المؤدية إلى مطار شارل ديغول في باريس
محتجون يغلقون الطرقات المؤدية إلى مطار شارل ديغول في باريس
أقدم محتجون من نقابات عمالية فرنسية، اليوم الخميس، على إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار شارل ديغول في العاصمة باريس، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي لحقت بالنظام... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T10:44+0000
2023-03-23T10:44+0000
العالم
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وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن معارضي إصلاح نظام التقاعد نظموا مظاهرة في مطار شارل ديغول بدعوة من "الاتحاد العام للعمال" (CGT). وأغلق المحتجون الممر المؤدي إلى عدة محطات وهتفوا "ماكرون - اخرج!". وفي 16 مارس/ آذار الجاري، تبنت الحكومة الفرنسية قانونًا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، ما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس. ولمدة يومين على التوالي، نظم الفرنسيون احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية. وبحسب وزارة الداخلية، تجمع 10 آلاف شخص أمام الجمعية في 16 مارس، و4000 في اليوم التالي.
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العالم

محتجون يغلقون الطرقات المؤدية إلى مطار شارل ديغول في باريس

10:44 GMT 23.03.2023
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مطار اورلي في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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أقدم محتجون من نقابات عمالية فرنسية، اليوم الخميس، على إغلاق الطرق المؤدية إلى مطار شارل ديغول في العاصمة باريس، وذلك احتجاجًا على التعديلات التي لحقت بالنظام التقاعدي الفرنسي.
وذكرت قناة "بي إف إم تي في" الفرنسية أن معارضي إصلاح نظام التقاعد نظموا مظاهرة في مطار شارل ديغول بدعوة من "الاتحاد العام للعمال" (CGT).
وأغلق المحتجون الممر المؤدي إلى عدة محطات وهتفوا "ماكرون - اخرج!".
وفي 16 مارس/ آذار الجاري، تبنت الحكومة الفرنسية قانونًا بشأن رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عامًا دون إجراء تصويت نهائي في البرلمان، ما أدى إلى تفعيل المادة 49.3 من الدستور، والتي تسمح للحكومة باعتماد تشريع دون الحاجة إلى تصويت برلماني.
ومنذ ذلك الحين، خرجت مظاهرات عفوية ضد مشروع القانون في باريس. ولمدة يومين على التوالي، نظم الفرنسيون احتجاجات ضد إصلاح نظام التقاعد في ساحة الكونكورد في باريس أمام قصر بوربون، مكان اجتماع الجمعية الوطنية. وبحسب وزارة الداخلية، تجمع 10 آلاف شخص أمام الجمعية في 16 مارس، و4000 في اليوم التالي.
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