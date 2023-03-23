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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-عن-خطة-الصين-حول-أوكرانيا-يجب-أن-تدرس-في-واشنطن-وكييف-1075055117.html
مدفيديف عن خطة الصين حول أوكرانيا: يجب أن تدرس في واشنطن وكييف
مدفيديف عن خطة الصين حول أوكرانيا: يجب أن تدرس في واشنطن وكييف
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، متحدثا عن خطة الصين للتسوية السلمية في أوكرانيا، أنه لتنفيذها يجب أن يكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس ليس فقط... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T04:35+0000
2023-03-23T05:02+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الصين
أخبار أوكرانيا
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موسكو – سبوتنيك. قال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين، بما فيهم وكالة "سبوتنيك": "الصين قدمت خطة تسوية في أوكرانيا، وقال رئيسنا الأمس: "نعم، هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام". لكن لتنفيذ أي خطة، يجب أن تكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس الخطة ليس عندنا فقط، بل على الأقل في واشنطن وكييف، وهذا لم نراه الآن".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.
https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-يمكن-اعتبار-خطة-السلام-الصينية-حيال-أوكرانيا-كأساس-لتسوية-سلمية-1075004814.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, أخبار أوكرانيا

مدفيديف عن خطة الصين حول أوكرانيا: يجب أن تدرس في واشنطن وكييف

04:35 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 05:02 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Alexander Astafyev /  / الانتقال إلى بنك الصور رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف
 رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Alexander Astafyev /
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، متحدثا عن خطة الصين للتسوية السلمية في أوكرانيا، أنه لتنفيذها يجب أن يكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس ليس فقط في موسكو، بل وفي واشنطن وكييف.
موسكو – سبوتنيك. قال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين، بما فيهم وكالة "سبوتنيك": "الصين قدمت خطة تسوية في أوكرانيا، وقال رئيسنا الأمس: "نعم، هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام". لكن لتنفيذ أي خطة، يجب أن تكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس الخطة ليس عندنا فقط، بل على الأقل في واشنطن وكييف، وهذا لم نراه الآن".
Встреча президента РФ В. Путина и председателя КНР Си Цзиньпина - سبوتنيك عربي, 1920, 21.03.2023
بوتين: يمكن اعتبار خطة السلام الصينية حيال أوكرانيا كأساس لتسوية سلمية
21 مارس, 18:31 GMT
ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.
ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.
وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.
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Боевой танк Leopard 2 A7 вооруженных сил Германии - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 13:34 GMTАртиллеристы вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ из гаубицы Мста-Б в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 مارس, 12:54 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة19 مارس, 09:12 GMT
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