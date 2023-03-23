https://sputnikarabic.ae/20230323/مدفيديف-عن-خطة-الصين-حول-أوكرانيا-يجب-أن-تدرس-في-واشنطن-وكييف-1075055117.html

مدفيديف عن خطة الصين حول أوكرانيا: يجب أن تدرس في واشنطن وكييف

مدفيديف عن خطة الصين حول أوكرانيا: يجب أن تدرس في واشنطن وكييف

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، متحدثا عن خطة الصين للتسوية السلمية في أوكرانيا، أنه لتنفيذها يجب أن يكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس ليس فقط... 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T04:35+0000

2023-03-23T04:35+0000

2023-03-23T05:02+0000

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موسكو – سبوتنيك. قال مدفيديف في مقابلة كبيرة مع الصحفيين، بما فيهم وكالة "سبوتنيك": "الصين قدمت خطة تسوية في أوكرانيا، وقال رئيسنا الأمس: "نعم، هناك الكثير من الأشياء المثيرة للاهتمام". لكن لتنفيذ أي خطة، يجب أن تكون هناك إرادة، ويجب أن تُدرَس الخطة ليس عندنا فقط، بل على الأقل في واشنطن وكييف، وهذا لم نراه الآن".ونشرت الخارجية الصينية، الشهر الماضي، وثيقة مكونة من 12 بندا، تعرض موقف بكين من التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية. ودعت الوثيقة إلى وقف القتال وإطلاق مفاوضات سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت.ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ، بيانا مشتركا حول تعميق الشراكة الشاملة والتعاون الاستراتيجي.وأكد الرئيس فلاديمير بوتين أن الوثائق الموقعة تعكس بشكل كامل مستوى العلاقات بين روسيا والصين، والتي هي في أعلى نقطة في التاريخ.

https://sputnikarabic.ae/20230321/بوتين-يمكن-اعتبار-خطة-السلام-الصينية-حيال-أوكرانيا-كأساس-لتسوية-سلمية-1075004814.html

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