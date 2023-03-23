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https://sputnikarabic.ae/20230323/مساعد-وزير-الخارجية-الإيرانية-يتحدث-عن-استغلال-فرص-الدبلوماسية-1075062189.html
مساعد وزير الخارجية الإيرانية يتحدث عن استغلال "فرص الدبلوماسية"
مساعد وزير الخارجية الإيرانية يتحدث عن استغلال "فرص الدبلوماسية"
أشار مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري، إلى ضرورة استغلال الفرص الدبلوماسية، وذلك في أعقاب لقائه مع القادة السياسيين لثلاث دول أوروبية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T10:05+0000
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ونقلت وكالة "إرنا" عن باقري، تغريدة نشرها من العاصمة النرويجية أوسلو، حيث يوجد هناك للتفاوض مع القادة السياسيين لثلاث دول أوروبية.وتابع المسؤول الإيراني: "لا نفوت أي فرصة لبيان وجهات نظرنا والتحذير من بعض الحسابات الخاطئة، نحن عازمون على تعزيز مصالحنا الوطنية من خلال الدبلوماسية".وفي وقت سابق، أكدت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية عقد لقاء في أوسلو الأسبوع الماضي بين دبلوماسيين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري.وأوضحت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المباحثات تناولت مطالبة طهران بتفسير منشأ جزيئات يورانيوم عالي التخصيب تم العثور عليها في منشأة "فوردو" المحصنة، دون أن يناقش اللقاء المباحثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي.وأضافت المصادر إن اللقاء بحث عدة ملفات أهمها التصعيد الإيراني في الملف النووي، وأضافت أن الدبلوماسيين الأوروبيين عبروا عن مخاوفهم للجانب الإيراني، ونفت المصادر في الوقت نفسه أن يكون اللقاء تناول أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.
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مساعد وزير الخارجية الإيرانية يتحدث عن استغلال "فرص الدبلوماسية"

10:05 GMT 23.03.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADAكبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني
كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين علي باقري قاني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / ALEX HALADA
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أشار مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية، علي باقري، إلى ضرورة استغلال الفرص الدبلوماسية، وذلك في أعقاب لقائه مع القادة السياسيين لثلاث دول أوروبية.
ونقلت وكالة "إرنا" عن باقري، تغريدة نشرها من العاصمة النرويجية أوسلو، حيث يوجد هناك للتفاوض مع القادة السياسيين لثلاث دول أوروبية.

وكتب باقري: "لقد التقيت بالقادة السياسيين لثلاث دول أوروبية في أوسلو، ناقشنا مجموعة من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وتابع المسؤول الإيراني: "لا نفوت أي فرصة لبيان وجهات نظرنا والتحذير من بعض الحسابات الخاطئة، نحن عازمون على تعزيز مصالحنا الوطنية من خلال الدبلوماسية".
المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
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أمس, 13:03 GMT
وفي وقت سابق، أكدت مصادر في وزارة الخارجية الألمانية عقد لقاء في أوسلو الأسبوع الماضي بين دبلوماسيين أوروبيين من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، ونائب وزير الخارجية الإيراني علي باقري.
وأوضحت المصادر لصحيفة "الشرق الأوسط" أن المباحثات تناولت مطالبة طهران بتفسير منشأ جزيئات يورانيوم عالي التخصيب تم العثور عليها في منشأة "فوردو" المحصنة، دون أن يناقش اللقاء المباحثات المتعثرة لإحياء الاتفاق النووي.
وأضافت المصادر إن اللقاء بحث عدة ملفات أهمها التصعيد الإيراني في الملف النووي، وأضافت أن الدبلوماسيين الأوروبيين عبروا عن مخاوفهم للجانب الإيراني، ونفت المصادر في الوقت نفسه أن يكون اللقاء تناول أي مفاوضات تتعلق بالاتفاق النووي الإيراني.
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