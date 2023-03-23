https://sputnikarabic.ae/20230323/مصدر-في-الخارجية-السعودية-يؤكد-بدء-محادثات-مع-سوريا-لاستئناف-الخدمات-القنصلية-1075079396.html
مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام أجنبية، في هذا الشأن. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:58+0000
2023-03-23T19:58+0000
2023-03-23T20:03+0000
العالم العربي
الأخبار
السعودية
أخبار السعودية اليوم
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103798/88/1037988862_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_78acb00e7e6fbeef521d10ee7240058f.jpg
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية عن المصدر أنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤولين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".وكانت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" كشفت عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.وقالت المصادر إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر منتصف شهر أبريل/نيسان، بعد ما يزيد على 10 سنوات من القطيعة.وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103798/88/1037988862_166:0:2833:2000_1920x0_80_0_0_ef9823b67af7a8c4b76d0f40ed16a9ba.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
19:58 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 20:03 GMT 23.03.2023) تابعنا عبر
يتبع
أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام أجنبية، في هذا الشأن.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية عن المصدر أنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤولين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".
وكانت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" كشفت
عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.
وقالت المصادر إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين
، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر منتصف شهر أبريل/نيسان، بعد ما يزيد على 10 سنوات من القطيعة.
وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.