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مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
https://sputnikarabic.ae/20230323/مصدر-في-الخارجية-السعودية-يؤكد-بدء-محادثات-مع-سوريا-لاستئناف-الخدمات-القنصلية-1075079396.html
مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية
أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام أجنبية، في هذا الشأن. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T19:58+0000
2023-03-23T20:03+0000
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ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية عن المصدر أنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤولين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".وكانت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" كشفت عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.وقالت المصادر إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر منتصف شهر أبريل/نيسان، بعد ما يزيد على 10 سنوات من القطيعة.وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
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العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, الأخبار, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار سوريا اليوم

مصدر في الخارجية السعودية يؤكد بدء محادثات مع سوريا لاستئناف الخدمات القنصلية

19:58 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 20:03 GMT 23.03.2023)
© AFP 2023 / Raad Adayleh / مقعد سوريا في الجامعة العربية
مقعد سوريا في الجامعة العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AFP 2023 / Raad Adayleh /
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يتبع
أكد مصدر في وزارة الخارجية السعودية، اليوم الخميس، بدء مباحثات مع سوريا، وذلك تعليقا على ما تداولته وسائل إعلام أجنبية، في هذا الشأن.
ونقلت قناة الإخبارية السعودية الحكومية عن المصدر أنه "في إطار حرص المملكة على تسهيل تقديم الخدمات القنصلية الضرورية للشعبين، فالبحث جار مع المسؤولين في سوريا حول استئناف تقديم الخدمات القنصلية".
وكانت مصادر خاصة لـ "سبوتنيك" كشفت عن أن المملكة العربية السعودية ستستأنف العمل في قنصليتها بالعاصمة السورية دمشق قريبا.
وقالت المصادر إن وساطة روسية إماراتية أفضت إلى تذليل العقبات أمام البلدين العربيين، وسط ترجيحات بافتتاح القنصلية السعودية بدمشق، بعد عيد الفطر منتصف شهر أبريل/نيسان، بعد ما يزيد على 10 سنوات من القطيعة.
وأضافت المصادر أن العمل جار على إعادة افتتاح البوابات الدبلوماسية الرسمية بين سوريا والسعودية، وذلك بعد جهود دولية وعربية جرت في هذا الإطار.
وكانت المملكة العربية السعودية قد أغلقت سفارتها بدمشق في مثل هذه الأيام من شهر مارس/ آذار عام 2012، لتنقطع بعدها العلاقات الدبلوماسية بين البلدين العربيين طيلة سنوات الحرب على سوريا.
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