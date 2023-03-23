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https://sputnikarabic.ae/20230323/ميدفيديف-أوكرانيا-جزء-من-روسيا-1075059029.html
ميدفيديف: أوكرانيا جزء من روسيا
ميدفيديف: أوكرانيا جزء من روسيا
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تعد جزءا من الأراضي الروسية، موضحا أنه لأسباب جيوسياسية وتاريخية حصل هذا الانقسام. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T08:04+0000
2023-03-23T08:07+0000
روسيا
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وأكد ميدفيديف خلال مقابلة صحفية مع وكالة "سبوتنيك"، أن الحدود الحالية هي وهمية فهذه الأراضي التي لطالما كانت دائمًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية، وهذا أمر واضح ومفهوم، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها نتيجة الحرب العالمية الثانية.وأشار ميدفيديف إلى أنه كان لديه انطباع بأن الدول الغربية لا تصدق ولا ترى درجة تصميم روسيا على شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ونتيجة لذلك أخطأت الحسابات.وأكد ميدفيديف أنه من غير المجدي التفاوض مع بعض البلدان والتكتلات والبلدان، فهم يفهمون لغة القوة فقط.
https://sputnikarabic.ae/20230322/ميدفيديف-استمرار-الغرب-في-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-ربما-يؤدي-إلى-نشوب-حرب-نووية-1075050941.html
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ميدفيديف: أوكرانيا جزء من روسيا

08:04 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 08:07 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Dmitriy Astachov / الانتقال إلى بنك الصوردميتري ميدفيديف
دميتري ميدفيديف - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Dmitriy Astachov
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صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، أن أوكرانيا تعد جزءا من الأراضي الروسية، موضحا أنه لأسباب جيوسياسية وتاريخية حصل هذا الانقسام.
وأكد ميدفيديف خلال مقابلة صحفية مع وكالة "سبوتنيك"، أن الحدود الحالية هي وهمية فهذه الأراضي التي لطالما كانت دائمًا جزءًا من الإمبراطورية الروسية، وهذا أمر واضح ومفهوم، باستثناء بعض المناطق التي تم ضمها نتيجة الحرب العالمية الثانية.
دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
ميدفيديف: استمرار الغرب في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ربما يؤدي إلى نشوب حرب نووية
أمس, 20:39 GMT

وأضاف ميدفيديف قائلا: "إن الشعب الروسي لطالما عاش على هذه الأراضي التي تعد جزءا من روسيا الكبرى".

وأشار ميدفيديف إلى أنه كان لديه انطباع بأن الدول الغربية لا تصدق ولا ترى درجة تصميم روسيا على شن عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، ونتيجة لذلك أخطأت الحسابات.
وأكد ميدفيديف أنه من غير المجدي التفاوض مع بعض البلدان والتكتلات والبلدان، فهم يفهمون لغة القوة فقط.
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