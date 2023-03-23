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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/ميدفيديف-يكشف-عن-عدد-الدبابات-الضخم-الذي-تنتجه-روسيا-وأفضلها-في-العالم-1075059623.html
ميدفيديف يكشف عن عدد الدبابات الضخم الذي تنتجه روسيا وأفضلها في العالم
ميدفيديف يكشف عن عدد الدبابات الضخم الذي تنتجه روسيا وأفضلها في العالم
كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، عن عدد الدبابات التي ستنتجها روسيا هذا العام، مؤكدًا أن دبابة "تي 90 إم" هي الأفضل في العالم. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T09:12+0000
2023-03-23T09:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال ميدفيديف في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الروسية بينها وكالة "سبوتنيك": "سننتج هذا العام بمفردنا 1500 دبابة. لكن ما هو عدد الدبابات التي سيحصل عليها عدونا خلال الفترة نفسها، حتى في أكثر الحالات تفاؤلاً؟ - هذا جوابي لكم".وأشار ميدفيديف إلى أن دبابة "تي-90 إم" الروسية هي الأفضل حاليًا في العالم وفقًا للبيانات التكتيكية والتقنية، مؤكدًا تفوقها على ليوبارد وتشالنجر وأبرامز، وقال: وأضاف: "الأولوية الآن تكمن في إنتاج المعدات الحربية والأسلحة بالكميات المطلوبة، ونعمل على إطلاق منشآت إنتاج جديدة لهذا الغرض".ورغم وجود عدة نسخ من الدبابة، إلا أن جميع النسخ يطلق عليها لقب "الوحش"، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، لأنها مصممة لتكون دبابة قتال رئيسية يمكنها خوض أي معركة برية ضد أي عدو مهما كانت قوته.ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في عام 1992، وتصفها مجلة "ناشيونال إنترست" بـ"الوحش"، وتحمل النسخة التصديرية منها اسم "تي - 90 إس".يوجد عدة نسخ من الدبابة هي "تي - 90 إيه" و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر تدريعًا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورًا في نظام التسليح.ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تي 90"؟تمتلك "تي - 90 إم إس" نظام حماية متكامل ضد الهجمات بالأسلحة التقليدية والصواريخ الدقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف المضادة للدروع.
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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف"
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

ميدفيديف يكشف عن عدد الدبابات الضخم الذي تنتجه روسيا وأفضلها في العالم

09:12 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة "تي - 90" خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدبابة تي - 90 خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، عن عدد الدبابات التي ستنتجها روسيا هذا العام، مؤكدًا أن دبابة "تي 90 إم" هي الأفضل في العالم.
وقال ميدفيديف في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الروسية بينها وكالة "سبوتنيك": "سننتج هذا العام بمفردنا 1500 دبابة. لكن ما هو عدد الدبابات التي سيحصل عليها عدونا خلال الفترة نفسها، حتى في أكثر الحالات تفاؤلاً؟ - هذا جوابي لكم".
وأشار ميدفيديف إلى أن دبابة "تي-90 إم" الروسية هي الأفضل حاليًا في العالم وفقًا للبيانات التكتيكية والتقنية، مؤكدًا تفوقها على ليوبارد وتشالنجر وأبرامز، وقال:

"من الواضح على سبيل المثال، أن دبابة تي-90إم "بروريف" الروسية، هي أحدث دبابة لدينا. ومن وجهة نظري فهي أفضل دبابة في العالم. نعم في العالم! إنها بالتأكيد أفضل من دبابة ليوبارد وتشالنجر وأبرامز، بما في ذلك من حيث البيانات التكتيكية والفنية، بل وحتى من حيث الكتلة".

دميتري ميدفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي - سبوتنيك عربي
دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
وأضاف: "الأولوية الآن تكمن في إنتاج المعدات الحربية والأسلحة بالكميات المطلوبة، ونعمل على إطلاق منشآت إنتاج جديدة لهذا الغرض".
© Sputnik . Kirill Braga /  / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
تدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
تدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
© Sputnik . Kirill Braga /
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تعد الدبابة "تي - 90" واحدة من أحدث الدبابات الروسية، التي تستخدمها جيوش الشرق الأوسط على نطاق واسع، ويوجد منها عدة نسخ، أحدثها "تي - 90 إم إس".
© Sputnik . Eugene Odinokov /  / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد
© Sputnik . Eugene Odinokov /
/
الانتقال إلى بنك الصور
ورغم وجود عدة نسخ من الدبابة، إلا أن جميع النسخ يطلق عليها لقب "الوحش"، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، لأنها مصممة لتكون دبابة قتال رئيسية يمكنها خوض أي معركة برية ضد أي عدو مهما كانت قوته.
© Sputnik . Kirill Braga /  / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
تدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
تدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
© Sputnik . Kirill Braga /
/
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ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في عام 1992، وتصفها مجلة "ناشيونال إنترست" بـ"الوحش"، وتحمل النسخة التصديرية منها اسم "تي - 90 إس".
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة تي -90 الروسية و4 دبابات غربية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
© Sputnik
يوجد عدة نسخ من الدبابة هي "تي - 90 إيه" و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر تدريعًا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورًا في نظام التسليح.

ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تي 90"؟

يتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويصل وزنها بكامل تسليحها إلى 48 طنًا.
تصل السرعة القصوى للدبابة إلى 70 كم / الساعة، ويتم تسليحها بمجموعة متنوعة من الأسلحة.
تمتلك "تي 90" مدفعًا رئيسيًا عيار 125 ملم، يمكنها من الاشتباك مع الأهداف المعادية أثناء وجودها على مسافات بعيدة أثناء القتال.
وتعد هذه ميزة كبيرة للدبابات التي ستكون قادرة على إصابة الدبابات المعادية دون الوجود في مرمى صواريخها.
تمتلك الدبابة "تي 90" برجًا ذا كفاءة عالية يمكنه التصدي لهجمات الأسلحة الخفيفة.
الدبابة مجهزة بنظام تحكم في النيران مطور يمكنه تعقب الأهداف المعادية في جميع الأجواء ليلًا ونهارًا ويمكّن الدبابة من التصويب نحو أهدافها في وضعي الثبات والحركة.
© Sputnik
تمتلك "تي - 90 إم إس" نظام حماية متكامل ضد الهجمات بالأسلحة التقليدية والصواريخ الدقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف المضادة للدروع.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:01 GMT
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