https://sputnikarabic.ae/20230323/ميدفيديف-يكشف-عن-عدد-الدبابات-الضخم-الذي-تنتجه-روسيا-وأفضلها-في-العالم-1075059623.html

ميدفيديف يكشف عن عدد الدبابات الضخم الذي تنتجه روسيا وأفضلها في العالم

ميدفيديف يكشف عن عدد الدبابات الضخم الذي تنتجه روسيا وأفضلها في العالم

كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، عن عدد الدبابات التي ستنتجها روسيا هذا العام، مؤكدًا أن دبابة "تي 90 إم" هي الأفضل في العالم. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T09:12+0000

2023-03-23T09:12+0000

2023-03-23T09:26+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وقال ميدفيديف في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الروسية بينها وكالة "سبوتنيك": "سننتج هذا العام بمفردنا 1500 دبابة. لكن ما هو عدد الدبابات التي سيحصل عليها عدونا خلال الفترة نفسها، حتى في أكثر الحالات تفاؤلاً؟ - هذا جوابي لكم".وأشار ميدفيديف إلى أن دبابة "تي-90 إم" الروسية هي الأفضل حاليًا في العالم وفقًا للبيانات التكتيكية والتقنية، مؤكدًا تفوقها على ليوبارد وتشالنجر وأبرامز، وقال: وأضاف: "الأولوية الآن تكمن في إنتاج المعدات الحربية والأسلحة بالكميات المطلوبة، ونعمل على إطلاق منشآت إنتاج جديدة لهذا الغرض".ورغم وجود عدة نسخ من الدبابة، إلا أن جميع النسخ يطلق عليها لقب "الوحش"، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، لأنها مصممة لتكون دبابة قتال رئيسية يمكنها خوض أي معركة برية ضد أي عدو مهما كانت قوته.ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في عام 1992، وتصفها مجلة "ناشيونال إنترست" بـ"الوحش"، وتحمل النسخة التصديرية منها اسم "تي - 90 إس".يوجد عدة نسخ من الدبابة هي "تي - 90 إيه" و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر تدريعًا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورًا في نظام التسليح.ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تي 90"؟تمتلك "تي - 90 إم إس" نظام حماية متكامل ضد الهجمات بالأسلحة التقليدية والصواريخ الدقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف المضادة للدروع.

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مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف" مقارنة بين دبابات غربية الصنع والدبابة الروسية تي90-إم "بروريف" 2023-03-23T09:12+0000 true PT1M23S

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري