ميدفيديف يكشف عن عدد الدبابات الضخم الذي تنتجه روسيا وأفضلها في العالم
09:12 GMT 23.03.2023 (تم التحديث: 09:26 GMT 23.03.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورالدبابة "تي - 90" خلال تنفيذ العمليات في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة
© Sputnik . Alexey Maishev/
كشف نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الخميس، عن عدد الدبابات التي ستنتجها روسيا هذا العام، مؤكدًا أن دبابة "تي 90 إم" هي الأفضل في العالم.
وقال ميدفيديف في تصريحات لعدد من وسائل الإعلام الروسية بينها وكالة "سبوتنيك": "سننتج هذا العام بمفردنا 1500 دبابة. لكن ما هو عدد الدبابات التي سيحصل عليها عدونا خلال الفترة نفسها، حتى في أكثر الحالات تفاؤلاً؟ - هذا جوابي لكم".
وأشار ميدفيديف إلى أن دبابة "تي-90 إم" الروسية هي الأفضل حاليًا في العالم وفقًا للبيانات التكتيكية والتقنية، مؤكدًا تفوقها على ليوبارد وتشالنجر وأبرامز، وقال:
"من الواضح على سبيل المثال، أن دبابة تي-90إم "بروريف" الروسية، هي أحدث دبابة لدينا. ومن وجهة نظري فهي أفضل دبابة في العالم. نعم في العالم! إنها بالتأكيد أفضل من دبابة ليوبارد وتشالنجر وأبرامز، بما في ذلك من حيث البيانات التكتيكية والفنية، بل وحتى من حيث الكتلة".
وأضاف: "الأولوية الآن تكمن في إنتاج المعدات الحربية والأسلحة بالكميات المطلوبة، ونعمل على إطلاق منشآت إنتاج جديدة لهذا الغرض".
© Sputnik . Kirill Braga / / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
تدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
© Sputnik . Kirill Braga //
تعد الدبابة "تي - 90" واحدة من أحدث الدبابات الروسية، التي تستخدمها جيوش الشرق الأوسط على نطاق واسع، ويوجد منها عدة نسخ، أحدثها "تي - 90 إم إس".
© Sputnik . Eugene Odinokov / / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد
دبابة تي - 90 أثناء التدريبات الخاصة بوحدات البندقية الآلية والدبابات والمدفعية التابعة للواء البنادق الآلية في جيش الأسلحة المشترك الثامن في منطقة فولغوغراد
© Sputnik . Eugene Odinokov //
ورغم وجود عدة نسخ من الدبابة، إلا أن جميع النسخ يطلق عليها لقب "الوحش"، بحسب تقرير لمجلة "ناشيونال إنترست" الأمريكية، لأنها مصممة لتكون دبابة قتال رئيسية يمكنها خوض أي معركة برية ضد أي عدو مهما كانت قوته.
© Sputnik . Kirill Braga / / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
تدريبات الجيش الروسي في إقليم جنوب روسيا فولغوغراد
© Sputnik . Kirill Braga //
ودخلت الدبابة "تي - 90" الخدمة في عام 1992، وتصفها مجلة "ناشيونال إنترست" بـ"الوحش"، وتحمل النسخة التصديرية منها اسم "تي - 90 إس".
© Sputnikمقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
مقارنة بين دبابة "تي -90" الروسية و4 دبابات غربية
© Sputnik
يوجد عدة نسخ من الدبابة هي "تي - 90 إيه" و"تي - 90 إم"، وتعد "تي - 90 إم إس" هي الأكثر تدريعًا وحماية من المقذوفات المضادة للدروع، والأكثر تطورًا في نظام التسليح.
ما هي المواصفات الفنية للدبابة "تي 90"؟
يتكون طاقم الدبابة من 3 أفراد ويصل وزنها بكامل تسليحها إلى 48 طنًا.
تصل السرعة القصوى للدبابة إلى 70 كم / الساعة، ويتم تسليحها بمجموعة متنوعة من الأسلحة.
تمتلك "تي 90" مدفعًا رئيسيًا عيار 125 ملم، يمكنها من الاشتباك مع الأهداف المعادية أثناء وجودها على مسافات بعيدة أثناء القتال.
وتعد هذه ميزة كبيرة للدبابات التي ستكون قادرة على إصابة الدبابات المعادية دون الوجود في مرمى صواريخها.
تمتلك الدبابة "تي 90" برجًا ذا كفاءة عالية يمكنه التصدي لهجمات الأسلحة الخفيفة.
الدبابة مجهزة بنظام تحكم في النيران مطور يمكنه تعقب الأهداف المعادية في جميع الأجواء ليلًا ونهارًا ويمكّن الدبابة من التصويب نحو أهدافها في وضعي الثبات والحركة.
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تمتلك "تي - 90 إم إس" نظام حماية متكامل ضد الهجمات بالأسلحة التقليدية والصواريخ الدقيقة التوجيه وقذائف المدفعية والقذائف المضادة للدروع.