https://sputnikarabic.ae/20230323/نتنياهو-مصممون-على-تمرير-الإصلاح-القضائي-رغم-التظاهرات-المعارضة-1075078921.html

نتنياهو: مصممون على تمرير الإصلاح القضائي رغم التظاهرات المعارضة

نتنياهو: مصممون على تمرير الإصلاح القضائي رغم التظاهرات المعارضة

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التصميم على تمرير الإصلاحات القضائية، رغم التظاهرات الواسعة المعارضة في البلاد حاليا. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T19:43+0000

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القدس - سبوتنيك. وقال نتنياهو، في مؤتمر صحفي، عقب لقائه بوزير الدفاع الإسرائيلي، غالانت، اليوم الخميس: "مصممون على تمرير الإصلاحات القضائية الذي سيعيد التوازن الصحيح بين السلطات".وأضاف أن "المعارضين للإصلاح القضائي لا يمكن وصفهم بالخونة، والأنصار ليسوا فاشيين".وأكد نتنياهو، أنه "لا مجال لقبول عصيان الخدمة العسكرية في إسرائيل".ونظمت حركة الاحتجاجات ضد خطة الحكومة الإسرائيلية لإضعاف جهاز القضاء، اليوم الخميس، مظاهرات في مناطق عديدة في أنحاء إسرائيل، شملت إغلاق شوارع رئيسية ومفترقات طرق مركزية. وأطلق المحتجون على أنشطتهم اليوم تسمية "يوم الشلل القومي".إلى جانب ذلك، تواصلت احتجاجات قوات الاحتياط في الجيش الإسرائيلي.وكانت "القناة 12" قد ذكرت أمس الأربعاء، أن 700 من جنود الاحتياط في لواء ناحال بعثوا برسالة إلى هليفي وإلى وزير الأمن يوآف غالانت يطلبون فيها بذل كل ما في وسعهما لوقف الإصلاح القضائي.كما ذكرت صحيفة "هآرتس" أن 57% فقط من جنود المظليين الاحتياطيين حضروا إلى الخدمة هذا الأسبوع، وقد وصل هذا العدد في بعض الألوية إلى 90%. في حين لم ينف الجيش هذه الأنباء.

https://sputnikarabic.ae/20230323/إعلام-رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يحذر-نتنياهو-من-حدوث-أزمة-في-الجيش-1075074371.html

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