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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/نظام-كييف-يحضر-للقيام-بسلسلة-من-الاستفزازات-ضد-محطة-زابوروجيه-النووية-1075055421.html
نظام كييف يحضر للقيام بسلسلة من الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية
نظام كييف يحضر للقيام بسلسلة من الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية
كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف تستعد للقيام باستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T05:16+0000
2023-03-23T05:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، تستعد السلطات الأوكرانية لاستفزاز جديد ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وذلك من خلال القيام بأعمال إصلاح وهمية وستعمل على فصل خط طاقة الاحتياطي بسعة 750 كيلوفولت، الذي يغذي محطة الطاقة النووية ويدعم وحداتها الكهربائية".ووفقًا له، إذا قامت كييف بقطع هذا الخط عن محطة الطاقة النووية، فسيكون من الضروري البدء باستخدام مولدات الديزل من أجل منع حالات الطوارئ، وكذلك نقل وحدتي طاقة من الإغلاق الساخن إلى الإعلاق البارد.واعتبر روغوف أن هذه الأعمال "قوة قاهرة" وأمر سيئ جدًا بالنسبة للمحطة النووية، مضيفاً أن نظام زيلينسكي بالرغم من دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم مرة أخرى استخدام محطات الطاقة النووية للابتزاز والتصرف مثل الإرهابيين النوويين.
https://sputnikarabic.ae/20230323/المدير-العام-للوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-يشكر-غوتيريش-على-دعم-البعثة-في-محطة-زابوروجيه-1075054924.html
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روسيا

نظام كييف يحضر للقيام بسلسلة من الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية

05:16 GMT 23.03.2023
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
زيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
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كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف تستعد للقيام باستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية.
وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، تستعد السلطات الأوكرانية لاستفزاز جديد ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وذلك من خلال القيام بأعمال إصلاح وهمية وستعمل على فصل خط طاقة الاحتياطي بسعة 750 كيلوفولت، الذي يغذي محطة الطاقة النووية ويدعم وحداتها الكهربائية".
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة زابوروجيه للطاقة النووية. أوكرانيا، 1 سبتمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يشكر غوتيريش على دعم البعثة في محطة زابوروجيه
03:54 GMT
ووفقًا له، إذا قامت كييف بقطع هذا الخط عن محطة الطاقة النووية، فسيكون من الضروري البدء باستخدام مولدات الديزل من أجل منع حالات الطوارئ، وكذلك نقل وحدتي طاقة من الإغلاق الساخن إلى الإعلاق البارد.
واعتبر روغوف أن هذه الأعمال "قوة قاهرة" وأمر سيئ جدًا بالنسبة للمحطة النووية، مضيفاً أن نظام زيلينسكي بالرغم من دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم مرة أخرى استخدام محطات الطاقة النووية للابتزاز والتصرف مثل الإرهابيين النوويين.
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