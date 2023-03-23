https://sputnikarabic.ae/20230323/نظام-كييف-يحضر-للقيام-بسلسلة-من-الاستفزازات-ضد-محطة-زابوروجيه-النووية-1075055421.html

نظام كييف يحضر للقيام بسلسلة من الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية

نظام كييف يحضر للقيام بسلسلة من الاستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية

كشف عضو المجلس الرئيسي للإدارة الإقليمية في زابوروجيه، فلاديمير روغوف، أن سلطات كييف تستعد للقيام باستفزازات ضد محطة زابوروجيه النووية. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T05:16+0000

2023-03-23T05:16+0000

2023-03-23T05:16+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال روغوف لوكالة "سبوتنيك": "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدينا، تستعد السلطات الأوكرانية لاستفزاز جديد ضد محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، وذلك من خلال القيام بأعمال إصلاح وهمية وستعمل على فصل خط طاقة الاحتياطي بسعة 750 كيلوفولت، الذي يغذي محطة الطاقة النووية ويدعم وحداتها الكهربائية".ووفقًا له، إذا قامت كييف بقطع هذا الخط عن محطة الطاقة النووية، فسيكون من الضروري البدء باستخدام مولدات الديزل من أجل منع حالات الطوارئ، وكذلك نقل وحدتي طاقة من الإغلاق الساخن إلى الإعلاق البارد.واعتبر روغوف أن هذه الأعمال "قوة قاهرة" وأمر سيئ جدًا بالنسبة للمحطة النووية، مضيفاً أن نظام زيلينسكي بالرغم من دعوات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يعتزم مرة أخرى استخدام محطات الطاقة النووية للابتزاز والتصرف مثل الإرهابيين النوويين.

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