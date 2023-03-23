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https://sputnikarabic.ae/20230323/نوفاك-روسيا-تخفض-إنتاج-النفط-بنحو-500-ألف-برميل-يوميا-في-مارس--1075076341.html
نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس
نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس
أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا استخرجت في شباط/ فبراير الماضي، 10.2 مليون برميل يوميًا من النفط، وأنها في آذار/مارس ستقوم... 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T17:22+0000
2023-03-23T17:22+0000
اقتصاد
روسيا
أسعار النفط اليوم
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موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، إنه "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل [يوميا] من مستوى فبراير؛ حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".وبذلك، يجب أن يكون متوسط ​​إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا ابتداء من نيسان/أبريل المقبل.وفي سياق رده على سؤال حول ما إذا كان قد تم التعاقد على جميع كميات النفط البحري لشهر أبريل المقبل، أشار نوفاك إلى أن الشركات الروسية تعمل بشكل عادي ولا تواجه أي مشاكل؛ مؤكدا أن "العمل قد تم في هذا الاتجاه".ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وتوقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.وفي 5 شباط /فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق التكتل مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافتا).
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اقتصاد, روسيا, أسعار النفط اليوم
اقتصاد, روسيا, أسعار النفط اليوم

نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بنحو 500 ألف برميل يوميا في مارس

17:22 GMT 23.03.2023
© Sputnik . Murad Orudzhev / الانتقال إلى بنك الصورنائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك
نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Sputnik . Murad Orudzhev
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أعلن نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الخميس، أن روسيا استخرجت في شباط/ فبراير الماضي، 10.2 مليون برميل يوميًا من النفط، وأنها في آذار/مارس ستقوم بتخفيض قدره 500 ألف برميل يوميًا عن مستوى شهر فبراير.
موسكو - سبوتنيك. وقال نوفاك للصحفيين، إنه "في مارس سنصل إلى تخفيض قدره 500 ألف برميل [يوميا] من مستوى فبراير؛ حيث كان لدينا في فبراير، 10.2 مليون برميل يوميا".
وبذلك، يجب أن يكون متوسط ​​إنتاج النفط اليومي في روسيا 9.7 مليون برميل يوميًا ابتداء من نيسان/أبريل المقبل.
وفي سياق رده على سؤال حول ما إذا كان قد تم التعاقد على جميع كميات النفط البحري لشهر أبريل المقبل، أشار نوفاك إلى أن الشركات الروسية تعمل بشكل عادي ولا تواجه أي مشاكل؛ مؤكدا أن "العمل قد تم في هذا الاتجاه".
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ودخلت عقوبات النفط الغربية حيز التنفيذ في 5 كانون الأول/ديسمبر 2022؛ وتوقف الاتحاد الأوروبي عن استلام النفط الروسي المنقول عن طريق البحر، وفرضت دول مجموعة السبع وأستراليا والاتحاد الأوروبي حدًا أقصى لسعر النفط المنقول بحرًا عند 60 دولارًا للبرميل.
وفي 5 شباط /فبراير الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي أيضا حظرًا على استيراد المنتجات النفطية الروسية، كما اتفق التكتل مع مجموعة السبع وأستراليا، على تحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية الروسية، وفرض حظر على تقديم خدمات، بينها التمويل والتأمين لعمليات نقل تلك المنتجات، ما لم تكن مشتراة تحت سقف السعر المتفق عليه عند 100 دولار للبرميل للمنتجات الأجود من النفط الخام (مثل الديزل والكيروسين)، و45 دولارًا للبرميل للمنتجات الأقل جودة من الخام (مثل النافتا).
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