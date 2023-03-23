عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230323/هيئة-الغذاء-والدواء-السعودية-تحذر-من-إجراء-اعتاده-كثيرون-عند-تناول-حبوب-الدواء-1075077135.html
هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من إجراء اعتاده كثيرون عند تناول حبوب الدواء
هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من إجراء اعتاده كثيرون عند تناول حبوب الدواء
حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، من إجراء اعتداه كثير من الناس عند تناول حبوب الدواء، من دون أن يعودوا فيه إلى الطبيب أو الصيدلي. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T17:54+0000
2023-03-23T17:54+0000
مجتمع
منوعات
الصحة
السعودية
أخبار السعودية اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071516755_0:606:2049:1758_1920x0_80_0_0_7102c605f03bc1f7c020700a6b1d685a.jpg
ويلجأ كثير من المرضى إلى كسر حبة الدواء دون أن يستشيروا طبيبا أو صيدليا، وهو ما حذرت منه الهيئة، مقدمة عددا من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة، وفقا لحسابها على "إنستغرام" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).بداية، يجب التأكد من وجود علامة فاصلة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين، بما يضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساوٍ، وفقا للهيئة.وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فاعلية وجودة الدواء.ويبقى من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.وتتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.
https://sputnikarabic.ae/20230307/بدلا-من-الأدوية-10-أطعمة-تساعد-في-التغلب-على-الصداع-1074429913.html
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/17/1071516755_0:414:2049:1950_1920x0_80_0_0_0738dbda8ee2a01bca6ef00fc2b45174.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات, الصحة, السعودية, أخبار السعودية اليوم
منوعات, الصحة, السعودية, أخبار السعودية اليوم

هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من إجراء اعتاده كثيرون عند تناول حبوب الدواء

17:54 GMT 23.03.2023
© Photo / unsplash/pina messinaمجموعة أدوية ومكملات غذائية
مجموعة أدوية ومكملات غذائية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© Photo / unsplash/pina messina
تابعنا عبرTelegram
حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، من إجراء اعتداه كثير من الناس عند تناول حبوب الدواء، من دون أن يعودوا فيه إلى الطبيب أو الصيدلي.
ويلجأ كثير من المرضى إلى كسر حبة الدواء دون أن يستشيروا طبيبا أو صيدليا، وهو ما حذرت منه الهيئة، مقدمة عددا من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة، وفقا لحسابها على "إنستغرام" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).
بداية، يجب التأكد من وجود علامة فاصلة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين، بما يضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساوٍ، وفقا للهيئة.
وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.
فتاة تعاني من ألم في الرأس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.03.2023
مجتمع
بدلا من الأدوية... 10 أطعمة تساعد في التغلب على الصداع
7 مارس, 13:11 GMT
وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فاعلية وجودة الدواء.
ويبقى من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.
وتتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала