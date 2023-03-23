https://sputnikarabic.ae/20230323/هيئة-الغذاء-والدواء-السعودية-تحذر-من-إجراء-اعتاده-كثيرون-عند-تناول-حبوب-الدواء-1075077135.html

هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من إجراء اعتاده كثيرون عند تناول حبوب الدواء

هيئة الغذاء والدواء السعودية تحذر من إجراء اعتاده كثيرون عند تناول حبوب الدواء

حذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية، من إجراء اعتداه كثير من الناس عند تناول حبوب الدواء، من دون أن يعودوا فيه إلى الطبيب أو الصيدلي. 23.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-23T17:54+0000

2023-03-23T17:54+0000

2023-03-23T17:54+0000

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ويلجأ كثير من المرضى إلى كسر حبة الدواء دون أن يستشيروا طبيبا أو صيدليا، وهو ما حذرت منه الهيئة، مقدمة عددا من النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار قبل القيام بهذه الخطوة، وفقا لحسابها على "إنستغرام" (أنشطة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" وإنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).بداية، يجب التأكد من وجود علامة فاصلة في منتصف الحبة، حيث تعكس المكان الذي تستطيع أن تكسر الحبة منه إلى نصفين متساويين، بما يضمن توزيع المادة الفعّالة في الدواء بشكل متساوٍ، وفقا للهيئة.وفي حال طلب منك الطبيب كسر الحبة، فاحرص على كسرها قبل الاستعمال مباشرة.وحذرت هيئة الغذاء والدواء السعودية من كسر جميع الحبوب ثم تخزينها، ما قد يؤثر ذلك على فاعلية وجودة الدواء.ويبقى من الضروري قراءة نشرة المعلومات على الدواء للتأكد من قابلية كسر الحبة من عدمها.وتتطلب الأدوية، سواء التي يمكن الحصول عليها بوصفة طبية أو من دون وصفة طبية، اتخاذ الحيطة والحذر عند استخدامها.

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