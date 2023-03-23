عربي
الدفاع الروسية تعلن إسقاط مقاتلة أوكرانية من طراز "سو-24" في خاركوف
https://sputnikarabic.ae/20230323/هيلاري-كلينتون-تطالب-بعودة-الفتيات-للدراسة-في-أفغانستان-وطالبان-ترد-ساخرة---1075066656.html
هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة
هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة
طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بعودة الفتيات في أفغانستان إلى المدارس. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T12:03+0000
2023-03-23T12:03+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104551/00/1045510070_0:175:3019:1873_1920x0_80_0_0_d10d0d341242c50df7a148291afbc7ae.jpg
و"غردت" الوزيرة السابقة، مطالبةً بعودة الفتيات في الوقت الذي لا تسمح فيه طالبان سوى للفتيان بالدراسة، بحسب ما جاء في تغريدتها.لاقت هذه التغريدة أصداء واسعة، وردّت عليها إدارة الشؤون العامة في طالبان، من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "أنفقت 700 مليون دولار في بلدنا لتعليم نسائنا وفتياتنا أن هناك 140 جنسًا مختلفًا. لا عجب أنك خسرتِ أمام رجل العصابات البرتقالي (ترامب). لقد تركتِ فوضى كبيرة وراءك في أفغانستان، مثلما فعل زوجك في فستان (مونيكا لوينسكي)".يذكر أن هيلاري كانت قد حذرت، في وقت سابق، من خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، الأمر الذي سيعيد حركة طالبان للسلطة.كما أنها دعت إلى اتخاذ إجراء "فوري" لتخليص المواطنين الأفغان، الذين ساعدوا الجهود العسكرية والمدنية الأمريكية في البلاد.
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104551/00/1045510070_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a17fbc7c028c5ef87e070745ef3deb66.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة

12:03 GMT 23.03.2023
© AP Photo / Evan Agostiniهيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 23.03.2023
© AP Photo / Evan Agostini
تابعنا عبرTelegram
طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بعودة الفتيات في أفغانستان إلى المدارس.
و"غردت" الوزيرة السابقة، مطالبةً بعودة الفتيات في الوقت الذي لا تسمح فيه طالبان سوى للفتيان بالدراسة، بحسب ما جاء في تغريدتها.
لاقت هذه التغريدة أصداء واسعة، وردّت عليها إدارة الشؤون العامة في طالبان، من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "أنفقت 700 مليون دولار في بلدنا لتعليم نسائنا وفتياتنا أن هناك 140 جنسًا مختلفًا. لا عجب أنك خسرتِ أمام رجل العصابات البرتقالي (ترامب). لقد تركتِ فوضى كبيرة وراءك في أفغانستان، مثلما فعل زوجك في فستان (مونيكا لوينسكي)".
يذكر أن هيلاري كانت قد حذرت، في وقت سابق، من خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، الأمر الذي سيعيد حركة طالبان للسلطة.
كما أنها دعت إلى اتخاذ إجراء "فوري" لتخليص المواطنين الأفغان، الذين ساعدوا الجهود العسكرية والمدنية الأمريكية في البلاد.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة12:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала