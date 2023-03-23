https://sputnikarabic.ae/20230323/هيلاري-كلينتون-تطالب-بعودة-الفتيات-للدراسة-في-أفغانستان-وطالبان-ترد-ساخرة---1075066656.html
هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة
هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة
طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بعودة الفتيات في أفغانستان إلى المدارس. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T12:03+0000
2023-03-23T12:03+0000
2023-03-23T12:03+0000
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
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و"غردت" الوزيرة السابقة، مطالبةً بعودة الفتيات في الوقت الذي لا تسمح فيه طالبان سوى للفتيان بالدراسة، بحسب ما جاء في تغريدتها.لاقت هذه التغريدة أصداء واسعة، وردّت عليها إدارة الشؤون العامة في طالبان، من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "أنفقت 700 مليون دولار في بلدنا لتعليم نسائنا وفتياتنا أن هناك 140 جنسًا مختلفًا. لا عجب أنك خسرتِ أمام رجل العصابات البرتقالي (ترامب). لقد تركتِ فوضى كبيرة وراءك في أفغانستان، مثلما فعل زوجك في فستان (مونيكا لوينسكي)".يذكر أن هيلاري كانت قد حذرت، في وقت سابق، من خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، الأمر الذي سيعيد حركة طالبان للسلطة.كما أنها دعت إلى اتخاذ إجراء "فوري" لتخليص المواطنين الأفغان، الذين ساعدوا الجهود العسكرية والمدنية الأمريكية في البلاد.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
هيلاري كلينتون تطالب بعودة الفتيات للدراسة في أفغانستان وطالبان ترد ساخرة
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طالبت وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بعودة الفتيات في أفغانستان إلى المدارس.
و"غردت" الوزيرة السابقة، مطالبةً بعودة الفتيات في الوقت الذي لا تسمح فيه طالبان سوى للفتيان بالدراسة، بحسب ما جاء في تغريدتها.
لاقت هذه التغريدة أصداء واسعة، وردّت عليها إدارة الشؤون العامة في طالبان، من خلال صفحتها الرسمية على "تويتر"، قائلة: "أنفقت 700 مليون دولار في بلدنا لتعليم نسائنا وفتياتنا أن هناك 140 جنسًا مختلفًا. لا عجب أنك خسرتِ أمام رجل العصابات البرتقالي (ترامب). لقد تركتِ فوضى كبيرة وراءك في أفغانستان، مثلما فعل زوجك في فستان (مونيكا لوينسكي)".
يذكر أن هيلاري كانت قد حذرت، في وقت سابق، من خروج القوات الأمريكية من أفغانستان، الأمر الذي سيعيد حركة طالبان
للسلطة.
كما أنها دعت إلى اتخاذ إجراء "فوري" لتخليص المواطنين الأفغان، الذين ساعدوا الجهود العسكرية والمدنية الأمريكية في البلاد.