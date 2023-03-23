https://sputnikarabic.ae/20230323/وزيرا-خارجية-السعودية-وإيران-يتفقان-على-عقد-لقاء-ثنائي--1075060985.html
وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على عقد لقاء ثنائي
وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على عقد لقاء ثنائي
بعث فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، رسالة تهنئة إلى نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان. 23.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-23T09:57+0000
2023-03-23T09:57+0000
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جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فرحان مع نظيره الإيراني، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس.ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان، كما اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما في وقت قريب لتمهيد استعادة فتح القنصليات والسفارات بين البلدين.وتناولت المباحثات نتائج اجتماع بكين، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للخطوات المقبلة فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.ورحب وزير خارجية إيران بعودة العلاقات مع السعودية، مؤكدا عزم إيران على تعزيزها. وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة أكد فيها قرب لقائه مع نظيره السعودي.اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات بينهما وإعادة فتح السفارات خلال مدة أقصاها شهر، إثر الاجتماعات الأخيرة بين ممثلي الدولتين برعاية الصين، بعد 7 سنوات من انقطاع العلاقات.ومنذ أيام، وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيها عن ترحيبه بالاتفاق بين البلدين ودعوته لزيارة الرياض.
https://sputnikarabic.ae/20230322/وزير-خارجية-الإمارات-لنظيره-الإيراني-التحول-في-العلاقات-بين-إيران-والسعودية-يصب-في-صالح-المنطقة-1075014521.html
https://sputnikarabic.ae/20230318/كنعاني-الاتفاق-بين-إيران-والسعودية-يمكن-أن-يكون-قوة-دافعة-لتحقيق-الاستقرار-في-المنطقة-بأسرها--1074885421.html
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العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
العالم, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, إيران, أخبار إيران
وزيرا خارجية السعودية وإيران يتفقان على عقد لقاء ثنائي
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بعث فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، رسالة تهنئة إلى نظيره الإيراني أمير عبد اللهيان، بمناسبة حلول شهر رمضان.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه فرحان مع نظيره الإيراني، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الخميس.
ولفتت الوكالة إلى أن الجانبين تبادلا التهاني بمناسبة شهر رمضان، كما اتفقا على عقد لقاء ثنائي بينهما في وقت قريب لتمهيد استعادة فتح القنصليات والسفارات بين البلدين.
وتناولت المباحثات نتائج اجتماع بكين، وأعرب الجانبان عن تطلعهما للخطوات المقبلة فيما يتعلق بالعلاقات بين البلدين.
ورحب وزير خارجية إيران بعودة العلاقات مع السعودية
، مؤكدا عزم إيران على تعزيزها. وجاء ذلك بعد تصريحات سابقة أكد فيها قرب لقائه مع نظيره السعودي.
اتفقت السعودية وإيران على استئناف العلاقات
بينهما وإعادة فتح السفارات خلال مدة أقصاها شهر، إثر الاجتماعات الأخيرة بين ممثلي الدولتين برعاية الصين، بعد 7 سنوات من انقطاع العلاقات.
ومنذ أيام، وجّه العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، رسالة إلى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعرب فيها عن ترحيبه بالاتفاق بين البلدين ودعوته لزيارة الرياض.