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إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في مطار غربي ألمانيا
إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في مطار غربي ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إن سائق سيارة دهس عددا من الأشخاص، اليوم الجمعة، في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون بغرب البلاد وأصاب بعضهم بجروح طفيفة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T14:54+0000
2023-03-24T14:54+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن رجلاً قاد سيارته مباشرة باتجاه أشخاص داخل المرآب، لكن تمكن معظمهم من تجنبه. وقالت الشرطة إن الإصابات طفيفة لا تشكل خطرا على حياة الضحايا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل الذي كان يقود سيارة مستأجرة أصاب "خمسة أو ستة" أشخاص في الحادث، اثنان منهم من ضباط الشرطة.واعتقل السائق البالغ من العمر 57 عاما ونقل إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أنه يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.وأصيب ضابطا الشرطة بجروح طفيفة عندما قاوم المشتبه به عملية اعتقاله، كما تضررت سبع سيارات في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20180408/الشرطة-الألمانية-حادث-دهس-1031433577.html
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العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار

إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في مطار غربي ألمانيا

14:54 GMT 24.03.2023
© youtube/gerterrالشرطة الألمانية
الشرطة الألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© youtube/gerterr
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قالت الشرطة الألمانية إن سائق سيارة دهس عددا من الأشخاص، اليوم الجمعة، في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون بغرب البلاد وأصاب بعضهم بجروح طفيفة.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن رجلاً قاد سيارته مباشرة باتجاه أشخاص داخل المرآب، لكن تمكن معظمهم من تجنبه. وقالت الشرطة إن الإصابات طفيفة لا تشكل خطرا على حياة الضحايا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".
وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل الذي كان يقود سيارة مستأجرة أصاب "خمسة أو ستة" أشخاص في الحادث، اثنان منهم من ضباط الشرطة.
الشرطة الألمانية في السوق - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2018
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8 أبريل 2018, 15:58 GMT
واعتقل السائق البالغ من العمر 57 عاما ونقل إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أنه يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.
وأصيب ضابطا الشرطة بجروح طفيفة عندما قاوم المشتبه به عملية اعتقاله، كما تضررت سبع سيارات في الحادث.
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