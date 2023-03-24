https://sputnikarabic.ae/20230324/إصابة-6-أشخاص-بحادث-دهس-في-مطار-غربي-ألمانيا-1075103265.html
إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في مطار غربي ألمانيا
إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في مطار غربي ألمانيا
قالت الشرطة الألمانية إن سائق سيارة دهس عددا من الأشخاص، اليوم الجمعة، في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون بغرب البلاد وأصاب بعضهم بجروح طفيفة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T14:54+0000
2023-03-24T14:54+0000
2023-03-24T14:54+0000
العالم
أخبار العالم الآن
أخبار ألمانيا
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102013/24/1020132442_57:0:967:512_1920x0_80_0_0_1636242e1d98ad5139d05dd1a5afecfc.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن رجلاً قاد سيارته مباشرة باتجاه أشخاص داخل المرآب، لكن تمكن معظمهم من تجنبه. وقالت الشرطة إن الإصابات طفيفة لا تشكل خطرا على حياة الضحايا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل الذي كان يقود سيارة مستأجرة أصاب "خمسة أو ستة" أشخاص في الحادث، اثنان منهم من ضباط الشرطة.واعتقل السائق البالغ من العمر 57 عاما ونقل إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أنه يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.وأصيب ضابطا الشرطة بجروح طفيفة عندما قاوم المشتبه به عملية اعتقاله، كما تضررت سبع سيارات في الحادث.
https://sputnikarabic.ae/20180408/الشرطة-الألمانية-حادث-دهس-1031433577.html
أخبار ألمانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102013/24/1020132442_170:0:853:512_1920x0_80_0_0_a6417d2ac740eb926a579064709e8785.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, أخبار ألمانيا, الأخبار
إصابة 6 أشخاص بحادث دهس في مطار غربي ألمانيا
تابعنا عبر
قالت الشرطة الألمانية إن سائق سيارة دهس عددا من الأشخاص، اليوم الجمعة، في مرآب للسيارات في مطار كولونيا بون بغرب البلاد وأصاب بعضهم بجروح طفيفة.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) أن رجلاً قاد سيارته مباشرة باتجاه أشخاص داخل المرآب، لكن تمكن معظمهم من تجنبه. وقالت الشرطة
إن الإصابات طفيفة لا تشكل خطرا على حياة الضحايا، على ما نقلت "أسوشيتد برس".
وقال متحدث باسم الشرطة إن الرجل الذي كان يقود سيارة مستأجرة أصاب "خمسة أو ستة" أشخاص في الحادث، اثنان منهم من ضباط الشرطة.
واعتقل السائق البالغ من العمر 57 عاما ونقل إلى المستشفى. وقالت الشرطة إن هناك مؤشرات على أنه يعاني من مشكلات في الصحة العقلية.
وأصيب ضابطا الشرطة بجروح طفيفة عندما قاوم المشتبه به عملية اعتقاله، كما تضررت سبع سيارات في الحادث
.