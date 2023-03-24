https://sputnikarabic.ae/20230324/إعلام-الضربات-الأمريكية-في-سوريا-لم-تسفر-عن-مقتل-إيرانيين--1075086027.html
إعلام إيراني: الضربات الأمريكية في سوريا لم تستهدف موقعا عسكريا بل مركز حبوب
إعلام إيراني: الضربات الأمريكية في سوريا لم تستهدف موقعا عسكريا بل مركز حبوب
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية نقلاً عن مصادر في سوريا، أن الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني، ولم تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، بل استهدفت... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T08:05+0000
2023-03-24T08:05+0000
2023-03-24T08:26+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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ونفى المصدر الذي نقل عنه التلفزيون الإيراني استهداف موقع عسكري تابع لإيران، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري".أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.وأضاف: "تم تنفيذ الضربات الجوية ردًا على هجوم اليوم، بالإضافة إلى سلسلة الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-نفذنا-ضربات-جوية-في-سوريا-ردا-على-هجوم-بطائرة-مسيرة--1075082127.html
https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-تحليق-مكثف-للطيران-الحربي-في-سماء-مدينة-الحسكة-شرقي-سوريا-1075081512.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
إعلام إيراني: الضربات الأمريكية في سوريا لم تستهدف موقعا عسكريا بل مركز حبوب
08:05 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية نقلاً عن مصادر في سوريا، أن الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني، ولم تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، بل استهدفت مركز الحبوب والتنمية الريفية في دير الزور.
ونفى المصدر الذي نقل عنه التلفزيون الإيراني استهداف موقع عسكري تابع لإيران، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري".
وشدد المصدر على أنه "لم يقتل إيراني واحد" نتيجة الضربات.
أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك
" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".
وأضاف أن "الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع".
قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.
وقال أوستن: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة، الليلة، شرقي سوريا، ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".
وأضاف: "تم تنفيذ الضربات الجوية ردًا على هجوم اليوم، بالإضافة إلى سلسلة الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".