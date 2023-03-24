عربي
https://sputnikarabic.ae/20230324/إعلام-الضربات-الأمريكية-في-سوريا-لم-تسفر-عن-مقتل-إيرانيين--1075086027.html
إعلام إيراني: الضربات الأمريكية في سوريا لم تستهدف موقعا عسكريا بل مركز حبوب
إعلام إيراني: الضربات الأمريكية في سوريا لم تستهدف موقعا عسكريا بل مركز حبوب
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية نقلاً عن مصادر في سوريا، أن الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني، ولم تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، بل استهدفت... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T08:05+0000
2023-03-24T08:26+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/18/1075080993_0:115:1080:723_1920x0_80_0_0_0a249292587c87a7e95d85dc90b2b175.jpg
ونفى المصدر الذي نقل عنه التلفزيون الإيراني استهداف موقع عسكري تابع لإيران، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري".أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا.وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.وأضاف: "تم تنفيذ الضربات الجوية ردًا على هجوم اليوم، بالإضافة إلى سلسلة الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-نفذنا-ضربات-جوية-في-سوريا-ردا-على-هجوم-بطائرة-مسيرة--1075082127.html
https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-تحليق-مكثف-للطيران-الحربي-في-سماء-مدينة-الحسكة-شرقي-سوريا-1075081512.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/18/1075080993_0:14:1080:824_1920x0_80_0_0_28f430b9ce9efd9922eb8d5045269c90.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إعلام إيراني: الضربات الأمريكية في سوريا لم تستهدف موقعا عسكريا بل مركز حبوب

08:05 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 08:26 GMT 24.03.2023)
© Photo / Farouk Madhiانفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎
انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي سوريا‎‎ - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Photo / Farouk Madhi
تابعنا عبرTelegram
أفادت قناة "برس تي في" الإيرانية نقلاً عن مصادر في سوريا، أن الضربات الأمريكية في سوريا لم تسفر عن مقتل أي إيراني، ولم تستهدف مواقع عسكرية إيرانية، بل استهدفت مركز الحبوب والتنمية الريفية في دير الزور.
ونفى المصدر الذي نقل عنه التلفزيون الإيراني استهداف موقع عسكري تابع لإيران، مؤكدًا أن الضربات الأمريكية استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية في منطقة هرابش الواقعة بالقرب من مطار دير الزور العسكري".

وشدد المصدر على أنه "لم يقتل إيراني واحد" نتيجة الضربات.

أفاد مراسل "سبوتنيك"، صباح اليوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات في محيط مدينة دير الزور شرقي‎‎ سوريا.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن "المعلومات الأولية تشير إلى أن طائرة مجهولة استهدفت مركز تجميع الحبوب ومركز التنمية الريفية الواقعين في حي هرابش شرق مدينة دير الزور".
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
02:36 GMT

وأضاف أن "الانفجارات تسببت باندلاع النيران في الموقعين المستهدفين، وسيارات الإطفاء والإسعاف وفرق الدفاع المدني تهرع إلى الموقع".

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، صباح اليوم الجمعة، إن القوات المسلحة الأمريكية نفذت غارات جوية على منشآت لمجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني بعد أن هاجمت طائرة إيرانية دون طيار قاعدة للتحالف شمال شرقي سوريا، ما أسفر عن مقتل متعاقد أمريكي.
انفجار في الحسكة السورية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
مراسل "سبوتنيك": تحليق مكثف للطيران الحربي في سماء مدينة الحسكة شرقي سوريا
00:35 GMT

وقال أوستن: "بتوجيه من الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمرت القيادة المركزية الأمريكية بشن غارات جوية دقيقة، الليلة، شرقي سوريا، ضد المنشآت التي تستخدمها الجماعات التابعة للحرس الثوري الإيراني".

وأضاف: "تم تنفيذ الضربات الجوية ردًا على هجوم اليوم، بالإضافة إلى سلسلة الهجمات الأخيرة ضد قوات التحالف في سوريا من قبل مجموعات تابعة للحرس الثوري الإيراني".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работают по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:49 GMTВоеннослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала