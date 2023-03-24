https://sputnikarabic.ae/20230324/إيران-تندد-بالهجوم-الإسرائيلي-على-مطار-حلب-الدولي-1075085527.html

إيران تندد بالهجوم الإسرائيلي على مطار حلب الدولي

إيران تندد بالهجوم الإسرائيلي على مطار حلب الدولي

نددت سفيرة ومساعدة الممثلية الايرانية لدى منظمة الأمم المتحدة زهراء إرشادي، اليوم الجمعة، بالهجوم الإسرائيلي على مطار حلب الدولي واعتبرته انتهاكا للقوانين... 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T07:57+0000

2023-03-24T07:57+0000

2023-03-24T07:57+0000

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وذكرت وكالة إرنا، صباح اليوم الجمعة، أن تصريحات زهراء إرشادي جاءت في كلمة لها خلال اجتماع لمجلس الأمن بشأن الوضع الإنساني والسياسي في سوريا.وأكدت الدبلوماسية الإيرانية أن "القانون الدولي يحظر استهداف البنى التحتية المدنية الحيوية، لكن الكيان الإسرائيلي يواصل اعتداءاته وهجماته الإرهابية ضد سيادة سوريا وسلامتها الوطنية من خلال الاستهداف المتعمد والمنهجي للبنية التحتية الحيوية فيها".وشددت إرشادي على أن تواصل الضربات الإسرائيلية على سوريا لها عواقب إنسانية وخيمة على الأهالي الذين يواجهون حاليا أزمة إنسانية قاسية، داعية المجتمع الدولي إلى إدانة مثل هذه الهجمات والجرائم ومحاسبة إسرائيل عليها، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد من التعدي على سيادة وسلامة الأراضي السورية.وأكدت زهراء إرشادي التزام إيران بالسيادة الوطنية لسوريا واستقلالها وسلامة أراضيها ، ومواصلة جهودها الدؤوبة لتحقيق تطبيع دائم للوضع في سوريا وذلك في إطار "عملية أستانا"، مشيرة إلى أن "الوجود غير المشروع لقوات عسكرية أجنبية في سوريا انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وهو المصدر الرئيسي لانعدام الأمن في هذا البلد ويجب إنهاؤه".يذكر أنه حوالي الساعة 3:55 من فجر أول أمس الأربعاء نفذت إسرائيل عدوانا جويا بعدد من الصواريخ مستهدفة محيط مطار حلب الدولي، ما أدى إلى وقوع بعض الأضرار المادية فيه أدى لخروجه عن الخدمة.وتشن إسرائيل غارات على مواقع عسكرية تقول إنها تابعة لفصائل موالية لإيران في مناطق عدة في سوريا، وذلك فيما تكرّر إسرائيل التأكيد أنها ستواصل تصديها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.يشار إلى أن 15 شخصا قتلوا وأصيب آخرون، الشهر الماضي، بغارات إسرائيلية على دمشق.وطالبت سوريا مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، في وقت سابق، بإدانة العدوان الإسرائيلي عليها واتخاذ إجراءات حازمة لمنع تكراره.

https://sputnikarabic.ae/20230324/مراسل-سبوتنيك-إصابة-5-أشخاص-جراء-عدوان-صاروخي-على--دير-الزور-شرقي-سوريا-1075081324.html

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إيران, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار, منظمة الأمم المتحدة