https://sputnikarabic.ae/20230324/إيطاليا-تونس-بحاجة-ماسة-للمساعدة-ومحاباة-الإخوان-المسلمين-مجازفة-1075095437.html
إيطاليا: تونس بحاجة ماسة للمساعدة ومحاباة الإخوان المسلمين "مجازفة"
إيطاليا: تونس بحاجة ماسة للمساعدة ومحاباة الإخوان المسلمين "مجازفة"
دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى مساعدة تونس بشكل فوري وعاجل وعدم إضاعة الوقت في ذلك، واصفا في الوقت نفسه محاباة جماعة الإخوان المسلمين... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T13:05+0000
2023-03-24T13:05+0000
2023-03-24T13:05+0000
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جاء ذلك في تصريحات إذاعية للوزير الإيطالي، اليوم الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية "آكي". وقال تاياني إنه قدم اقتراحاً خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يتمثل في بدء تقديم المساعدة لتونس، لدفعها لإجراء الإصلاحات.وطالب الوزير الإيطالي بتقديم 300 مليون يورو على الفور، وثم تقديم 300 مليون أخرى بعد التحقق من الإصلاحات، ثم 300 مليون أخرى. وأشار تاياني إلى أن جبهة الهجرة التونسية قد تنفتح مما قد يتسبب في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.كما حذر من محاباة "الإخوان المسلمين"، مؤكداً ضرورة عدم التقليل من شأن المخاطر التي تواجه تونس.وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في وقت سابق عن مخاوفه من الانهيار في تونس، معتبرًا أن "الوضع خطير" على خلفية التدهور الاقتصادي والسياسي في البلد العربي الشمال أفريقي.وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "إذا انهارت تونس، فإن هذا يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي، والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نريد تجنب هذا الوضع".
https://sputnikarabic.ae/20230308/أوقف-مناقشاته-مع-تونس-مؤقتا-ما-تداعيات-قرار-البنك-الدولي-على-اقتصاد-البلاد؟-1074470287.html
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تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, إيطاليا, العالم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
تونس, أخبار تونس اليوم, اقتصاد, إيطاليا, العالم, العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي, الأخبار
إيطاليا: تونس بحاجة ماسة للمساعدة ومحاباة الإخوان المسلمين "مجازفة"
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دعا وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، إلى مساعدة تونس بشكل فوري وعاجل وعدم إضاعة الوقت في ذلك، واصفا في الوقت نفسه محاباة جماعة الإخوان المسلمين بـ"المجازفة".
جاء ذلك في تصريحات إذاعية للوزير الإيطالي، اليوم الجمعة، نقلتها
وكالة الأنباء الإيطالية "آكي".
وقال تاياني إنه قدم اقتراحاً خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يتمثل في بدء تقديم المساعدة لتونس، لدفعها لإجراء الإصلاحات.
وطالب الوزير الإيطالي بتقديم 300 مليون يورو على الفور، وثم تقديم 300 مليون أخرى بعد التحقق من الإصلاحات، ثم 300 مليون أخرى.
وأشار تاياني إلى أن جبهة الهجرة التونسية قد تنفتح مما قد يتسبب في نزوح مئات الآلاف من الأشخاص.
كما حذر من محاباة "الإخوان المسلمين"، مؤكداً ضرورة عدم التقليل من شأن المخاطر التي تواجه تونس
.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعرب في وقت سابق عن مخاوفه من الانهيار في تونس، معتبرًا أن "الوضع خطير" على خلفية التدهور الاقتصادي والسياسي في البلد العربي الشمال أفريقي.
وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه "إذا انهارت تونس، فإن هذا يهدد بتدفق المهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي
، والتسبب في عدم الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نريد تجنب هذا الوضع".