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https://sputnikarabic.ae/20230324/إيلون-ماسك-ينفي-تقارير-عن-خطط-مزعومة-لصناديق-سعودية-وإماراتية-للاستثمار-في-سبيس-إكس-1075090449.html
إيلون ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في "سبيس إكس"
إيلون ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في "سبيس إكس"
نفى إيلون ماسك تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في سبيس إكس. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T10:25+0000
2023-03-24T10:25+0000
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موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية له، نفى رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تفيد بأن مؤسسات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتزم الاستثمار في شركته لتصنيع المركبات الفضائية سبيس إكس.وتحدثت وسائل إعلام عن أن شركة تابعة لصندوق الاستثمار السعودي (بديل)، وشركة الاستثمار الإماراتية (ألفا أبو ظبي)، تخططان للاستثمار في سبيس إكس.في غضون ذلك، ذكرت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف بشأن نفوذ ماسك المتزايد، الذي يسيطر على الشركات في الصناعات الحيوية في البلاد.وعلى وجه الخصوص، تعتقد الإدارة أن ماسك قد يكون عرضة للتلاعب الأجنبي فيما يتعلق بالتمويل من الشرق الأوسط وبصمة تسلا المتزايدة في الصين.طالع أيضا: ماسك يلوح بإمكانية تمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي
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إيلون ماسك, شركة تسلا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيلون ماسك, شركة تسلا, أخبار السعودية اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

إيلون ماسك ينفي تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في "سبيس إكس"

10:25 GMT 24.03.2023
© AFP 2023 / DIMITRIOS KAMBOURISالملياردير، إيلون ماسك
الملياردير، إيلون ماسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© AFP 2023 / DIMITRIOS KAMBOURIS
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نفى إيلون ماسك تقارير عن خطط مزعومة لصناديق سعودية وإماراتية للاستثمار في سبيس إكس.
موسكو- سبوتنيك. ووفق تصريحات صحفية له، نفى رجل الأعمال الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، اليوم الجمعة، تقارير إعلامية تفيد بأن مؤسسات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تعتزم الاستثمار في شركته لتصنيع المركبات الفضائية سبيس إكس.
الملياردير، إيلون ماسك، وموقع تويتر - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2022
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5 مايو 2022, 14:30 GMT
وتحدثت وسائل إعلام عن أن شركة تابعة لصندوق الاستثمار السعودي (بديل)، وشركة الاستثمار الإماراتية (ألفا أبو ظبي)، تخططان للاستثمار في سبيس إكس.

وقال ماسك ردا على رسالة حول هذه المبادرات التي تتحدث عنها وسائل الإعلام: "ليس صحيحا".

في غضون ذلك، ذكرت "بلومبرغ"، يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر، أن الإدارة الأمريكية لديها مخاوف بشأن نفوذ ماسك المتزايد، الذي يسيطر على الشركات في الصناعات الحيوية في البلاد.
وعلى وجه الخصوص، تعتقد الإدارة أن ماسك قد يكون عرضة للتلاعب الأجنبي فيما يتعلق بالتمويل من الشرق الأوسط وبصمة تسلا المتزايدة في الصين.
طالع أيضا: ماسك يلوح بإمكانية تمويل من صندوق الاستثمارات العامة السعودي
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