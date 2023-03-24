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https://sputnikarabic.ae/20230324/اختفاء-ساعة-ماكرون-بشكل-مفاجئ-أثناء-لقاء-تلفزيوني-مباشر-فيديو-1075094738.html
اختفاء ساعة ماكرون بشكل مفاجئ أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فيديو
اختفاء ساعة ماكرون بشكل مفاجئ أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فيديو
لم يمر الاختفاء المفاجئ لساعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة، دون أن يثير جدلا واسعا في البلاد. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T12:39+0000
2023-03-24T12:39+0000
نادي الفيديو
ساعة
إيمانويل ماكرون
جدل
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وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ماكرون في بداية مقابلة مع قناة "فرنس 24"، للحديث عن برنامج إصلاح نظام التقاعد وهو يرتدي ساعة قيل إنها باهضة الثمن، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ماكرون ساعته من أجل إخفائها، ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة، وأنه سُمع بوضوح صوت ضربة الساعة على الطاولة، قبل ثوان قليلة من أن يقرر خلعها.
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نادي الفيديو, ساعة, إيمانويل ماكرون, جدل
نادي الفيديو, ساعة, إيمانويل ماكرون, جدل

اختفاء ساعة ماكرون بشكل مفاجئ أثناء لقاء تلفزيوني مباشر... فيديو

12:39 GMT 24.03.2023
© Google / ساعة
ساعة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
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لم يمر الاختفاء المفاجئ لساعة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال لقاء تلفزيوني كان يبث على الهواء مباشرة، دون أن يثير جدلا واسعا في البلاد.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ماكرون في بداية مقابلة مع قناة "فرنس 24"، للحديث عن برنامج إصلاح نظام التقاعد وهو يرتدي ساعة قيل إنها باهضة الثمن، قبل أن يخلعها تحت الطاولة أثناء حديثه عن قانون التقاعد المثير للجدل، والذي تسبب في موجة عارمة من الاحتجاجات في أنحاء البلاد.
بخلاف ما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي، لم يخلع الرئيس ماكرون ساعته من أجل إخفائها، ولكن لأنه ضربها بقوة على الطاولة، وأنه سُمع بوضوح صوت ضربة الساعة على الطاولة، قبل ثوان قليلة من أن يقرر خلعها.
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