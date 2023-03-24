https://sputnikarabic.ae/20230324/ارتفاع-عدد-المصابين-بزلزال-شمال-غربي-إيران-إلى-165-1075110127.html
ارتفاع عدد المصابين بزلزال شمال غربي إيران إلى 165
ارتفاع عدد المصابين بزلزال شمال غربي إيران إلى 165
ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي إيران، اليوم الجمعة، بالقرب من الحدود التركية إلى 165 مصابا. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T19:28+0000
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موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن حاكم إقليم أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، قوله: "تسبب زلزال اليوم في إصابة 165 شخصا، من بينهم 139 غادروا المستشفى بعد تلقيهم المساعدة الطبية، بينما يحتاج 26 آخرون إلى مزيد من المساعدة".وتقع إيران على العديد من الصدوع التكتونية الرئيسية، وهي عرضة للزلازل المتكررة.وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس "ريختر"، فجر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.وكانت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد، تعرّضت أمس الخميس إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني بأن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن أذربيجان الغربية سجلت خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 35 هزة أرضية، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس "ريختر".وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.
https://sputnikarabic.ae/20230324/زلزال-قوي-يضرب-شمال-غربي-إيران-وسقوط-عشرات-المصابين-1075100592.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
ارتفاع عدد المصابين بزلزال شمال غربي إيران إلى 165
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ارتفع عدد المصابين جراء الزلزال الذي ضرب شمال غربي إيران، اليوم الجمعة، بالقرب من الحدود التركية إلى 165 مصابا.
موسكو - سبوتنيك. ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء عن حاكم إقليم أذربيجان الغربية، محمد صادق معتمديان، قوله: "تسبب زلزال اليوم في إصابة 165 شخصا، من بينهم 139 غادروا المستشفى بعد تلقيهم المساعدة الطبية، بينما يحتاج 26 آخرون إلى مزيد من المساعدة".
وتقع إيران على العديد من الصدوع
التكتونية الرئيسية، وهي عرضة للزلازل المتكررة.
وكان مركز رصد الزلازل التابع للمؤسسة الجيوفيزيائية في جامعة طهران، قد أكد وقوع زلزال بلغت قوته 5.6 درجة على مقياس "ريختر"، فجر اليوم الجمعة، بالتوقيت المحلي في عمق 8 كيلومترات.
وكانت مدينة خوي الإيرانية الواقعة شمال غربي البلاد، تعرّضت أمس الخميس إلى زلزال قوي بلغت قوته 5 درجات على مقياس ريختر، حيث وقع الزلزال عند الساعة الثالثة و17 دقيقة عصر اليوم، وفي عمق 16 كم عن السطح.
وأفاد بيان مركز رصد الزلازل الإيراني
بأن الزلزال وقع في مدينة خوي شمالي محافظة أذربيجان الغربية، وهي المحافظة الواقعة شمال غربي إيران، مضيفا أنه تم تحديد بؤرة الزلزال عند التقاء خطي الطول الشرقي 44.96 درجة، والعرض الشمالي 38.44 درجة.
وذكرت وكالة أنباء "إيرنا" الإيرانية، أن أذربيجان الغربية سجلت خلال الشهرين الماضيين، ما لا يقل عن 35 هزة أرضية، بلغت قوتها 2.5 درجة على مقياس "ريختر".
وشهدت إيران أعنف زلزال دموية في عام 1990، عندما تسبب زلزال بقوة 7.7 درجة في مقتل 37 ألف شخص على الأقل، وإصابة أكثر من 100 ألف آخرين، في مقاطعتي جيلان وزنجان الشمالية الغربية.