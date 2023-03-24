https://sputnikarabic.ae/20230324/الأمم-المتحدة-اللبنانيون-يشعرون-بالغضب-والإصلاحات-أصبحت-حتمية-1075088831.html
الأمم المتحدة: اللبنانيون يشعرون بالغضب والإصلاحات أصبحت "حتمية"
الأمم المتحدة: اللبنانيون يشعرون بالغضب والإصلاحات أصبحت "حتمية"
قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، يوانا فرونتسكا، اليوم الجمعة، إن اللبنانيين يشعرون بالغضب، مشددة على ضرورة إجراء الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق... 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T09:51+0000
2023-03-24T09:51+0000
2023-03-24T09:51+0000
لبنان
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وكتبت فرونتسكا عبر تويتر: "بعد مرور 3 سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، ما زال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد".وتابعت: "الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية".وأضافت: "باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي حيوية وحتمية".وحذر صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، من أن لبنان أصبح في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.وطالب الصندوق السلطات بتسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.كما حث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.وأشار إلى أنه كان "يتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات التي شملت العديد من المناطق، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.
https://sputnikarabic.ae/20230323/صندوق-النقد-لبنان-فشل-في-تطبيق-الإصلاحات-ووضعه-خطير-للغاية-1075076506.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
لبنان, أخبار لبنان, اقتصاد, صندوق النقد الدولي, العالم العربي, منظمة الأمم المتحدة, الأخبار
الأمم المتحدة: اللبنانيون يشعرون بالغضب والإصلاحات أصبحت "حتمية"
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قالت منسقة الأمم المتحدة الخاصة في لبنان، يوانا فرونتسكا، اليوم الجمعة، إن اللبنانيين يشعرون بالغضب، مشددة على ضرورة إجراء الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي.
وكتبت فرونتسكا عبر تويتر: "بعد مرور 3 سنوات على إعلان لبنان تعليق سداد ديونه السيادية، ما زال اللبنانيون يتطلعون إلى تحرك قادتهم لإنقاذ البلد".
وتابعت: "الناس يشعرون بالغضب لرؤية رواتبهم تفقد قيمتها نتيجة التضخم وتدهور قيمة العملة الوطنية".
وأضافت: "باتت الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي
حيوية وحتمية".
وحذر صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، من أن لبنان أصبح في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات فشل في تطبيقها.
وطالب الصندوق السلطات بتسريع تنفيذ اشتراطات الصندوق للحصول على حزمة إنقاذ حجمها 3 مليارات دولار.
كما حث الحكومة اللبنانية
على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.
وأشار إلى أنه كان "يتوقع المزيد فيما يتعلق بتطبيق وإقرار التشريعات المتعلقة بالإصلاحات المطلوبة"، مشيرا إلى أن التقدم "بطيء للغاية" في هذا الصدد.
ويشهد لبنان حالة من الغضب والاحتجاجات
التي شملت العديد من المناطق، بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد وانهيار الليرة أمام الدولار بصورة كبيرة.