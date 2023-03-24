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البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-نفذنا-ضربات-جوية-في-سوريا-ردا-على-هجوم-بطائرة-مسيرة--1075082127.html
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، إنها نفذت ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T02:36+0000
2023-03-24T02:45+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقالت البنتاغون إن الضربات الجوية التي نفذناها في سوريا جاءت بعد إصابة جنود أمريكيين في هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف.
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أخبار سوريا اليوم
أخبار سوريا اليوم

البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة

02:36 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 02:45 GMT 24.03.2023)
© Sputnik . Laur Hashem / الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق
الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأجسام معادية جنوب غرب دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 24.03.2023
© Sputnik . Laur Hashem /
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، إنها نفذت ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة.
وقالت البنتاغون إن الضربات الجوية التي نفذناها في سوريا جاءت بعد إصابة جنود أمريكيين في هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف.
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Военнослужащий артиллерийского расчета РСЗО Ураган вооруженных сил РФ работает по позициям ВСУ в южном секторе СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 18:24 GMT
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