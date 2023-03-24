https://sputnikarabic.ae/20230324/البنتاغون-نفذنا-ضربات-جوية-في-سوريا-ردا-على-هجوم-بطائرة-مسيرة--1075082127.html
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، إنها نفذت ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T02:36+0000
2023-03-24T02:36+0000
2023-03-24T02:45+0000
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103778/37/1037783742_0:0:4608:2592_1920x0_80_0_0_4e288fa8de85a139e3e3b84677ac51f1.jpg
وقالت البنتاغون إن الضربات الجوية التي نفذناها في سوريا جاءت بعد إصابة جنود أمريكيين في هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103778/37/1037783742_576:0:4032:2592_1920x0_80_0_0_c2d70d61dbdad345c66c7c60eee0205f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار سوريا اليوم
البنتاغون: نفذنا ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة
02:36 GMT 24.03.2023 (تم التحديث: 02:45 GMT 24.03.2023) تابعنا عبر
قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، صباح اليوم الجمعة، إنها نفذت ضربات جوية في سوريا ردا على هجوم بطائرة مسيرة.
وقالت البنتاغون إن الضربات الجوية التي نفذناها في سوريا جاءت بعد إصابة جنود أمريكيين في هجوم إيراني بطائرات مسيرة على قاعدة للتحالف.