https://sputnikarabic.ae/20230324/الجزائر-تتضامن-مع-تونس-في-مفاوضاتها-مع-البنك-الدولي-1075096453.html

الجزائر تتضامن مع تونس في مفاوضاتها مع البنك الدولي

الجزائر تتضامن مع تونس في مفاوضاتها مع البنك الدولي

أعلنت الجزائر، اليوم الجمعة، تضامنها التام مع تونس فيما يتعلق بالمفاوضات التونسية مع البنك الدولي. 24.03.2023, سبوتنيك عربي

2023-03-24T13:26+0000

2023-03-24T13:26+0000

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وذكر موقع "راديو موزاييك" أن الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، تحدث مع رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، حول العلاقات الثنائية بين البلدين وآفاق تطويرها في جميع المجالات.وأفاد بيان صادر عن مكتب الوزير الأول الجزائري بأنه "في إطار تقاليد الحوار المستمر والمشاورات الثنائية بين الجزائر وتونس التي كرسها قائدا البلدين، تحادث ابن عبد الرحمان، مع بودن حول سبل تعزيز الدعم للشقيقة تونس من أجل تمكينها من استعادة استقرارها الاقتصادي الذي تعكف السلطات التونسية على تحقيقه".وخلال المحادثات "أطلعت السيدة رئيسة الحكومة السيد الوزير الأول على آخر المستجدات ذات الصلة بالمفاوضات الجارية بين تونس وصندوق النقد الدولي بخصوص الاتفاق المالي في إطار آلية تسهيل الصندوق الممدد، والرامي إلى دعم السياسات الاقتصادية في تونس".من جانبه، أعرب الوزير الأول الجزائري عن "تضامن بلاده التام مع الشقيقة تونس في إطار مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي، وذلك انطلاقا من علاقات الأخوة والتضامن التاريخية والوطيدة التي تربط الجزائر وتونس وشعبيهما الشقيقين، وبتوجيهات سامية من السيد رئيس الجمهورية".واختتم البيان الجزائري بالتأكيد على "حرص الجانبين على تأكيد عزمهما المشترك للعمل سويا على المضي قدما نحو المزيد من التكامل الاستراتيجي والتنمية المتضامنة والمندمجة، إعمالا لتوجيهات قائدي البلدين".

https://sputnikarabic.ae/20230324/رئيس-الوزراء-الجزائري-يبحث-مع-نظيرته-التونسية-العلاقات-الثنائية-وآفاق-تطويرها-1075092421.html

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