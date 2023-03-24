https://sputnikarabic.ae/20230324/الجيش-السوري-يتصدى-لهجوم-مجموعة-مسلحة-تابعة-لـجبهة-النصرة-على-مواقعه-1075087590.html
الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعة مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" على مواقعه
الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعة مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" على مواقعه
أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنها صدت هجوما كبيرا لمجموعة مسلحة تابعة لـ "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) على مواقع الجيش في ريف حلب الغربي. 24.03.2023, سبوتنيك عربي
2023-03-24T09:10+0000
2023-03-24T09:10+0000
2023-03-24T09:10+0000
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وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت وزارة الدفاع، في بيان إن "وحدات من الجيش تصدت إلى هجوم إرهابي كبير، مساء أمس الخميس". وأوضحت أن "مجموعة مسلحة من جبهة النصرة هاجمت مواقع للجيش في منطقة كفر عمة، شرق الأتارب، بريف حلب الغربي".وأضافت "تم القضاء على 11 إرهابياً، من بينهم متزعم المجموعة؛ وإصابة أعداد كبيرة منهم".وشن مسلحون من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، عدة هجمات على حلب وريفها، وذلك منذ إعلان الجيش السوري تحرير المدينة، عام 2016.
https://sputnikarabic.ae/20230317/مقتل-8-مسلحين-خلال-هجوم-فاشل-لـ-جبهة-النصرة-على-مواقع-للجيش-السوري-1074867172.html
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أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار سوريا اليوم, العالم العربي, الأخبار
الجيش السوري يتصدى لهجوم مجموعة مسلحة تابعة لـ"جبهة النصرة" على مواقعه
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الجمعة، أنها صدت هجوما كبيرا لمجموعة مسلحة تابعة لـ "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) على مواقع الجيش في ريف حلب الغربي.
وحسب وكالة الأنباء السورية، قالت
وزارة الدفاع، في بيان إن "وحدات من الجيش تصدت إلى هجوم إرهابي كبير، مساء أمس الخميس".
وأوضحت أن "مجموعة مسلحة من جبهة النصرة
هاجمت مواقع للجيش في منطقة كفر عمة، شرق الأتارب، بريف حلب الغربي".
وأضافت "تم القضاء على 11 إرهابياً، من بينهم متزعم المجموعة؛ وإصابة أعداد كبيرة منهم".
وشن مسلحون من "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا)، عدة هجمات على حلب وريفها، وذلك منذ إعلان الجيش السوري
تحرير المدينة، عام 2016.